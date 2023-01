Hogwarts Legacy z wielkim wyciekiem danych. Poznaliśmy długość kampanii

Długo oczekiwana premiera gry Hogwarts Legacy zbliża się wielkimi krokami, a internet buzuje po ostatnim wycieku zdradzającym więcej szczegółów, niż chcieliby producenci gry. Z nowych danych dowiadujemy się więcej o mechanikach gry, fabule oraz długości kampanii.

Leak danych z Hogwarts Legacy przed premierą

Internetowy leaker posługujący się pseudonimem Bigby (@ManwithSecrets_ na Twitterze) podzielił się informacjami rzekomo pochodzącymi z oficjalnego artbooka, dodawanego do droższych edycji produkcji. Tweet oczywiście dość szybko zniknął, ale w sieci nic nie ginie i dane trafiły m.in. na Reddita.

Jedną z informacji ma być długość kampanii Hogwarts Legacy. Wątek główny mamy ukończyć w ok. 35 godzin, ale znalezienie wszystkich sekretów i wykonanie zadań pobocznych może nam zająć aż 70 godzin. Na graczy ma czekać m.in. 100 zagadek Merlina, do których rozwiązania użyjemy prawie całego arsenału czarów.

Design produkcji ma też zachęcać do parokrotnego przejścia gry, dołączając do różnych domów Hogwartu. Główna ścieżka fabularna ma być nieco inna dla każdego z nich. Jako członek jednego z domów gracz odwiedzi na przykład Azkaban, a w innym przypadku nie będzie miał dostępu do tej misji.

Hogwarts Legacy – wielkość mapy i zadania poboczne

Większość z domów ma też oferować unikalne zadania pobocznie. Jeśli wierzyć plotkom to Ravenclaw został tu z jakiegoś powodu pominięty. Inną kwestią są zadania poboczne dostępne tylko na konsolach Sony – PS4 i PS5. Mają być one na tyle interesujące, że jest to polecana wersja gry.

Mapa gry została znacząco okrojona w stosunku do pierwotnych zapowiedzi. Mieliśmy stracić nawet jedną czwartą terenu, w tym mapy z bagnem (Swamp) i wyżynami (Highlands). Być może powrócą one w formie płatnego DLC.

Główny bohater będzie mógł się nauczyć kultowego zaklęcia Avada Kedavra, ale możliwość zostanie odblokowana dopiero po zakończeniu fabuły, za pomocą zadania pobocznego. Potwierdziły się też wcześniejsze doniesienia, że z gry wycięto rozgrywki Quidditcha.

Przypomnijmy, że premiera Hogwarts Legacy została zaplanowana na 10 lutego 2023 roku, a więc został nam do niej nieco ponad 3 tygodnie. Gra ukaże się wtedy na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Potem trafi na konsole poprzedniej generacji i Nintendo Switch.

