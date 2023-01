CD Projekt zaprasza graczy do testów. Tak można zobaczyć polskie tytuły przed premierą

Legendarne polskie studio CD Projekt Red postanowiło zaprosić graczy do stołu i bardziej włączyć ich w proces tworzenia swoich tytułów. Chodzi o nowy program Red Playtesting, który adresowany jest do fanów i fanek produkcji CDPR.

Red Playtesting – nowy program testów u twórców Wiedźmina i Cyberpunka

Inicjatywa zachęca wszystkich zainteresowanych do „uczestnictwa 'od kuchni' w procesie tworzenia nowych produkcji studia CD projekt Red w roli testerów i testerek” – czytamy w oficjalnym komunikacie firmy.

O co chodzi? W ramach Red Playtesting każda skłonna osoba może zapisać się do stacjonarnych, przedpremierowych testów nowych gier polskiego studia. Jedyne kluczowe wymagania to ukończone 16 lat oraz posiadanie konta w serwisie GOG.com.

Jak przekonują pomysłodawcy, po ograniu fragmentu tytułu specjalny zespół badawczy firmy zapyta się o nasze opinie dotyczące produkcji. Uwagi testerów mają potem posłużyć do zmian i ulepszeń elementów gier oraz „przystosowania ich do wymagań i oczekiwań graczy na całym świecie”.

Z jednej strony, program testów wydaje się dobrą okazją dla najzagorzalszych fanów CD Projektu, by poznać nowości studia przed innymi. Z drugiej, zwykle za udział w badaniach rynkowych na zasadzie grupy fokusowej uczestnicy mogą oczekiwać wynagrodzenia. Polska firma podkreśla zaś, że testy mają charakter nieodpłatny i nie wiążą się z zatrudnieniem w spółce.

Red Playtesting – jak zapisać się do testów gier CD Projekt?

Z oficjalnej strony programu Red Playtesting możemy dowiedzieć się więcej o szczegółach. Podstawową sprawą jest to, że testy mają charakter stacjonarny, więc najlepiej, jeśli mieszkamy w okolicach Warszawy (pozostałe lokalizacje to Boston i Vancouver). Producent nie zwróci nam kosztów przejazdu na play test, więc warto mieć to na uwadze. CD Projekt ostrzega także, że całość interakcji odbywać się będzie w języku angielskim.

Co więcej, nie wszyscy zapisani zostaną przez firmę zaproszeni do testów. Wypełniając formularz zgłoszeniowy zostaniemy też bowiem sprofilowani. Wkroczymy „do akcji” jedynie wtedy, gdy CDP będzie potrzebował opinii osób podobnych do nas – w określonym wieku, tej samej płci, o podobnych zainteresowaniach i tak dalej.

Jeśli zostaniemy wybrani, CD Projekt skontaktuje się z nami mailowo bądź telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu wizyty w siedzibie firmy. Będzie nas też obowiązywać umowa o zachowaniu poufności, czyli tak zwane NDA.

