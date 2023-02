Hogwarts Legacy porównane z filmami o Harrym Potterze. To trzeba zobaczyć

Już jutro odbędzie się oficjalna premiera Hogwarts Legacy i wszyscy chętni będą mogli zagrać w wielce oczekiwany tytuł osadzony w uniwersum Harry'ego Pottera. Już teraz można się jednak na chwilę zanurzyć w świat czarodziejów.

Jeden z kanałów na YouTube udostępnił bowiem bardzo ciekawy materiał, który porównuje lokacje z gry z tym, co mogliśmy widzieć w legendarnej serii filmowej Warner Bros.

Hogwarts Legacy porównane z filmami o Harrym Potterze – jest cudnie

Akcja rozchwytywanej gry dzieje się co prawda ok. 100 lat przed wydarzeniami z książek i filmów, ale wiekowy zamek i jego okolice niewiele się zmieniły przez cały ten czas. Na własną rękę postanowił to sprawdzić twórca z kanału ElAnalistaDeBits, specjalizujący się w technicznych porównaniach najróżniejszych produkcji.

Na materiale widzimy najróżniejsze lokacje obecne w szkole czarodziejów. Jest to m.in. główny obrys budynku z wieloma wieżami, drewniany most prowadzący do kompleksu, biblioteka z tomami od podłogi po sufit, dziedziniec przy wieży z zegarem z charakterystyczną fontanną, biuro dyrektora Hogwartu, a nawet łazienki zamczyska.

Odwzorowane są też konkretne klasy, np. ta przeznaczona do obrony przed czarną magią czy podziemia, gdzie czarodzieje uczą się warzenia eliksirów. Porównano nawet chatkę Hagrida – jak się okazuje, ta nieco się rozrosła od gry do filmów.

Hogwarts Legacy dobrze oddało filmy – fani zachwyceni

W komentarzach fani świata czarodziejów chylą czoła Avalanche Studios. Trwający ponad 15 minut materiał jest dla nich jednocześnie zastrzykiem nostalgii i ekscytacji przed jutrzejszą premierą.

„Nigdy bym nie pomyślał, że spotka mnie taki przywilej i zobaczę wspaniały świat Harry'ego Pottera odwzorowany jak żywy w grze wideo takiej jak ta. To prawdziwe arcydzieło” – zachwala jedne z internautów komentujący materiał.

„Świetnie, że odwzorowali budynki jako nieco starsze, bo akcja gry dzieje się przecież 100 lat przed filmami. Chatka Hagrida ma na przykład fundamenty pod drugą izbę, ale ta nie została jeszcze wybudowana” – dodaje inny.

