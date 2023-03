Niepozorna gra podbiła moje serce. Jak tekstowy RPG sprawił, że odstawiłem Hogwart's Legacy

Trzeba uciec się do kilku sztuczek – na początek chwytliwy tytuł. Roadwarden zestawiony z Hogwart's Legacy to świadoma kontrowersja. W końcu kto chciałby czytać o grze tekstowej? Kiedy jednak przyznam, że nie ukończyłem największej premiery tego roku, bo grałem w jakąś indie ciekawostkę? To może się udać.