Metro: Last Light za darmo. Steam rozdaje znany hit

Już niedługo gracze będą mogli za darmo odebrać na Steam Metro: Last Light – uznaną strzelankę w postapokaliptycznym klimacie. Autorzy gry z 4A Games potwierdzili wielką promocję w kanałach społecznościowych.

Metro: Last Light za darmo na Steam – kiedy można odebrać grę?

Metro: Last Light po raz pierwszy pojawiło się na rynku dokładnie 14 maja 2013 roku. Deweloperzy postanowili więc hucznie świętować okrągłe dziesięciolecie hitowej produkcji i rozdadzą ją graczom.

Już w czwartek 18 maja wszyscy chętni będą mogli odebrać na Steam Metro: Last Light Complete Edition. Akcja na Steam potrwa przez okrągły tydzień, do 25 maja. Raz przypisana do konta gra będzie jednak stale dostępna do pobrania.

W skład kolekcji Complete wchodzi nie tylko podstawowa gra Metro: Last Light, ale też dodatki Chronicles Pack i Faction Pack oraz mniejsze DLC Developers Pack i Tower Pack. Wisienką na torcie jest dodatkowych tryb rozgrywki Ranger Mode, który ma przetestować umiejętności nawet weteranów serii.

Steam ściga się z Epic Games na darmowe gry?

Graczom nie umknął też fakt, że start akcji z grą Metro nie zaplanowano na równą rocznicę produkcji, a na czwartek. To standardowy dzień, gdy Epic Games promuje swój sklep EGS, udostępniając użytkownikom darmową produkcję praktycznie co tydzień.

Co więcej, nieoficjalne informacje wskazują, że już jutro ma ruszyć MEGA wyprzedaż Epic Games Store – wielotygodniowa akcja promocyjna ze znacznymi obniżkami gier. Jak podaje uznany informator rynkowy billbil-kun, całość ma potrwać od 18 maja do 15 czerwca.

Skoro Epic zaczyna promocję, to prawie pewne jest hojne rozdawnictwo gier wideo. Z przecieków wynika, że firma ma planować aż 8 darmowych gier do zgarnięcia, w formacie po dwie na tydzień.

