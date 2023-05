Marvel's Spider-Man 2 na PlayStation Showcase. Pierwszy gameplay i nowy przeciwnik

PlayStation Showcase to pokaz gier, które mają w ciągu najbliższych miesięcy trafić na konsolę PlayStation 5. Ostatnią z pokazanych produkcji był oczekiwany przez wielu fanów konsoli Sony ekskluzywny tytuł na tę platformę, jakim jest Marvel's Spider-Man 2.

Marvel's Spider-Man 2. Gameplay i zwiastun z nowym przeciwnikiem

Pierwszym materiałem poświęconym najnowszej grze z uniwersum Człowieka Pająka był ponad dwuminutowy, klimatyczny zwiastun, wprowadzający nowego przeciwnika. Przez pierwsze sekundy trailera w środku dżungli (na pokazie nie wyświetlono loga Marvela i tworzącego grę studia Insomniac Games) trudno było domyślić się, że to będzie pokaz Spider-Mana. Wkrótce jednak pokazał się znany fanom Marvela przeciwnik, który zapowiedział wielkie polowanie, którego celem będzie dwóch głównych bohaterów zakładających kostium Człowieka Pająka – Peter Parker i Miles Morales.

Niedługi zwiastun okazał się wprowadzeniem do pokazu ponad 10-minutowego materiału z rozgrywki. Najpierw zobaczyliśmy Spider-Mana, który korzysta w walce z mocy symbiota. Szybko okazało się, że pod kostiumem skrywa się Peter Parker.

Po chwili na ekranie pojawił się Miles Morales, który będzie drugą postacią, w którą będzie mógł wcielić się gracz. Ujrzeliśmy efektowny lot na pajęczynach pomiędzy wieżowcami, który doprowadził młodszego pajęczaka na miejsce misji, gdzie po cichu z powietrza wyeliminował swoich przeciwników, by następnie zobaczyć skórę zrzuconą przez tajemniczą bestię.

Na scenę wkrótce wkracza Peter Parker, a po chwili pojawia się bestia, za którą obaj bohaterowie ruszają w efektowny pościg – tym razem nad wodą – a towarzyszą im ludzcy przeciwnicy.

Niestety Sony wciąż nie podało dokładnej daty premiery gry. Fani muszą się zadowolić potwierdzeniem, że gra zadebiutuje na konsoli PlayStation 5 jesienią tego roku.

Zwiastuny pokazane na PlayStation Showcase

W trakcie PlayStation Showcase pokazano zwiastuny m.in. takich tytułów jak Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Marathon, Dragon's Dogma 2, Street Fighter 6 czy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, czyli remake trzeciej części kultowej serii. Sony pokazało też nowe akcesoria do PlayStation 5 – przenośne urządzenie do stremowania gier z konsoli przez WiFi oraz bezprzewodowe słuchawki.

Assassin‘s Creed Mirage – Gameplay Trailer | PS5 & PS4 Games



Alan Wake 2 – Gameplay Reveal Trailer | PS5 Games



Dragon‘s Dogma 2 – 1st Trailer | PS5 Games



Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Announcement Trailer | PS5 Games



Marathon – Announce Trailer | PS5 & PC Games



Street Fighter 6 – Your Story Trailer | PS5 & PS4 Games



Final Fantasy XVI – ‘Salvation‘ Launch Trailer | PS5 Games



Arizona Sunshine 2 – Reveal Trailer | PS VR2 Games



Resident Evil 4 VR Mode – Teaser Trailer | PS VR2 Games



PlayStation Showcase 2023 – Accessories Sneak PeekCzytaj też:

