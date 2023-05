Trzy darmowe gry już czekają. Tak odbierzecie je na Epic Games i Steam

Gracze wydają się ostatnio rozpieszczani przez sklepy oferujące darmowe gry wideo. W szranki z Epic Games Store coraz wyraźniej staje bowiem Steam. Od niedawna użytkownicy mogą zgarnąć za darmo w sumie aż trzy gry.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition za darmo w Epic Games Store

Fallout to seria, której nie trzeba chyba przedstawiać nikomu, kto interesuje się grami wideo. Epic Games serwuje nam zaś w tym tygodniu nostalgiczną wycieczkę parę lat wstecz, oferując Fallouta: New Vegas Ultimate Edition.

To finalna i najbardziej dopracowana wersja wyjątkowo udanej produkcji, której powinien spróbować każdy. Oprócz gry podstawowej w zestawie znajdziemy też wszystkie dodatki – Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues i Lonesome Road – i parę mniejszych DLC.

Promocja rozpoczęła się wczoraj i potrwa do 1 czerwca do godziny 17:00, czyli równo tydzień. Wtedy klasycznie Epic zastąpi Fallouta nową produkcją za darmo. By przypisać grę do konta, wystarczy kliknąć Pobierz na karcie Fallouta, dostępnej na głównej stronie sklepu EGS.

Warhammer 40,000: Gladius i Hue za darmo na Steam

Steam również postanowił przypodobać się społeczności i rozdaje dwie darmowe gry. Pierwsza z nich przenosi nas w daleką przyszłość. Darmowy Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War to wysoko ceniona gra strategiczna typu 4X z 2018 r. Jak inne produkcje tego typu pozwala nam ona na eksplorację, ekspansję, eksploatowanie zasobów i eksterminację wrogów.

W czasie rozgrywki wcielamy się w dowódcę jednej z frakcji z mrocznego uniwersum Warhammera 40K. Do dyspozycji oddano nam Gwardię Imperialną, Kosmicznych Marines, Orków oraz Nekronów. Walka i eksploracja prowadzona jest w turach, a gracze muszą jednocześnie strategicznie zdobywać terytorium i prowadzić wojny, ale jednocześnie zarządzać dyplomacją oraz rozwijać swoje miasta i posterunki.

Grę Warhammer 40,000: Gladius możemy za darmo przypisać do konta do 1 czerwca, do godziny 19:00.

Druga produkcja to gra indie Hue. Wydany w 2016 roku tytuł opowiada historię tajemniczego bohatera, który musi uratować bliską osobę z pomocą pierścienia zmieniającego świat za pomocą różnorodnych barw. Gra logiczna ma mocno poprowadzoną narrację i otrzymała wiele nagród, m.in. za design czy kierunek artystyczny.

Hue możemy zgarnąć za darmo do 8 czerwca, do godziny 19:00.

