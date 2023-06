CD Projekt pokazał karty. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty z datą premiery

Twórcy ze studia CD Projekt RED od dłuższego czasu zapowiadali Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – duży dodatek fabularny do Cyberpunka i jedyne tak rozległe rozszerzenie dla futurystycznej gry. Podczas niedzielnej prezentacji Xbox Games Showcase polska spółka zaprezentowała nowiutki trailer i podała datę premiery Phantom Liberty. Ta nadejdzie całkiem niedługo.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – nowy zwiastun i data premiery DLC

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty był jednym z gwoździ programu w ramach szerszego pokazu Microsoftu. Dowiedzieliśmy się, że Widmo Wolności będzie miało swoją premierę 26 września 2023 roku. Gra ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dodatkowo CD Projekt uraczył nas nowym trailerem prezentującym DLC.

Phantom Liberty skupi się na opowiedzeniu nowej historii z V w roli głównej. Fabuła w stylu thrillera szpiegowskiego wymagać będzie od graczy niełatwego wyczynu – uratowania prezydentki Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Rosalind Myers po tym, jak jej statek rozbił się w najniebezpieczniejszej części Night City.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – co zaoferuje DLC?

Akcja dodatku dzieje się w zapadłej dzielnicy Dogtown, do której lepiej nie zapuszczać się po zmroku. Główny wątek fabularny ma być pełny zwrotów akcji, podczas których najróżniejsze frakcje będą się starały przejąć kontrolę nad przywódczynią USA, by wykorzystać ją do własnych celów.

W dodatku misje zlecać nam będzie agent FIA Solomon Reed. Wcieli się w niego brytyjski aktor Idris Elba, znany między innymi z serialu „Luther”. Powróci również buntowniczy Johnny Silverhand odgrywany przez Keanu Reevesa.

Oprócz głównej historii gracze będą mogli do woli zwiedzać nową dzielnicę Night City, gdzie czeka na nich zawartość dodatkowa taka jak dłuższe misje poboczne czy kontrakty najemnicze. Rozszerzono też arsenał broni i wszczepów oraz udostępniono zupełnie nowe drzewko umiejętności.

Czytaj też:

Cyberpunk 2077 wystawiony na pośmiewisko. Trafił do Muzeum Porażki w USACzytaj też:

Wiedźmin przegonił God of War. Polska seria w światowej czołówce