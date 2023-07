GTA V w Xbox Game Pass. Wielki hit Rockstar za darmo dla subskrybentów

Grand Theft Auto V ma już prawie 10 lat na karku, a nadal przyciąga do siebie tłumy graczy. Serwery znanej produkcji wypełnią się jeszcze bardziej, bo GTA V właśnie trafiło do usługi Xbox Game Pass. Nie wszyscy zyskają jednak dostęp do kultowej gry.

GTA V w lipcowym Xbox Game Pass

Nowości w usłudze Xbox Game Pass potwierdziło oficjalne konto na Twitterze. GTA V trafiło do Game passa jako pierwsze, a w lipcu czeka nas jeszcze parę innych produkcji. Warto zaznaczyć, że Grand Theft Auto V było już obecne w subskrypcji Microsoftu, lecz potem na długo zniknęło z usługi. Teraz triumfalnie powraca… z jednym ale.

GTA V mogą się cieszyć jedynie gracze konsolowi z Game Passem, bo firma nie przewidziała dostępu na PC. Xbox Polska doprecyzował też, że tytuł dostępny jest w dwóch wersjach – na starszą konsolę Xbox One oraz na obecną generację, czyli Xbox Series X i S.

Co czeka nas w lipcu oprócz produkcji Rockstar Games? Microsoft zapowiedział dostęp do:

McPixel 3 – 6 lipca (chmura + konsola + PC);

– 6 lipca (chmura + konsola + PC); Common'Hood – 11 lipca (chmura + konsola + PC);

– 11 lipca (chmura + konsola + PC); Insurgency: Sandstorm – 11 lipca (PC);

– 11 lipca (PC); Exoprimal – 14 lipca (chmura + konsola + PC);

– 14 lipca (chmura + konsola + PC); The Cave – 18 lipca (chmura + konsola);

– 18 lipca (chmura + konsola); Techtonica – 18 lipca (konsola + PC).

Uwagę warto zwrócić zwłaszcza na Exoprimal – to nowa strzelanka studia Capcom, w której walczymy z dinozaurami w kooperacji z innymi. Tytuł zadebiutuje w Game Passie w dniu swojej globalnej premiery. Subskrybenci usługi sporo więc oszczędzą, bo zakup gry na własność to wydatek rzędu 269 zł.

Xbox Game Pass drożej w Polsce – oto ile trzeba zapłacić za subskrypcję

Łyżką dziegciu dla graczy może być jednak podwyżka cen Xbox Game Pass w Polsce. Ta weszła w życie zaledwie wczoraj. Microsoft podniósł koszt subskrypcji o parę złotych, lecz nie dla wszystkich. Nowe ceny usługi to:

Xbox Game Pass 1 miesiąc – 42,99 zł (wcześniej 40 zł);

Xbox Game Pass PC 1 miesiąc – 39,99 zł (cena bez zmian);

Xbox Game Pass Ultimate 1 miesiąc – 62,99 zł (wcześniej 54,99 zł).

Jak widać najbardziej podrożała opcja Ultimate, dająca dostęp do gier konsolowych, na PC i w chmurze jednocześnie. Ta opcja zawiera też w sobie usługę Xbox Gold, wymaganą do gry sieciowej na Xboksie. Podrożał też podstawowy abonament, dający dostęp do gier jedynie na konsole Xbox. Podwyżka całkowicie ominęła zaś graczy PC.

