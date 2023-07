Cztery gry za darmo na Amazon Prime Day 2023. Oto jak je zdobyć

Amazon udostępnił subskrybentom Prime nową grę, którą mogą pobrać zupełnie za darmo. Ta pojawiła się w ofercie równo ze startem Prime Day 2023 – festiwalem ofert w sklepie, który potrwa w dniach 11 i 12 lipca.

Star Wars: The Force Unleashed za darmo z Prime Gaming

Produkcja to Star Wars: The Force Unleashed, tytuł mający już swoje lata, lecz dobrze przyjęty przez graczy. Jedynym warunkiem zdobycia gry jest posiadanie subskrypcji Prime (można spróbować usługi przez pierwsze 30 dni za darmo). Odblokowuje to usługę Prime Gaming i dodatkowe benefity jak Prime Video.

Tytuł można przypisać do launchera Amazon Games. Wystarczy zamówić grę na oficjalnej Prime Gaming The Force Unleashed przyciskiem Pobierz grę. Trzeba się jednak nieco pośpieszyć – promocja na produkcję zniknie z programu już 14 sierpnia.

W staroszkolnej grze wcielamy się w Starkillera – młodego Sitha potajemnie uczonego przez samego Darth Vadera. W oryginalnej historii dziejącej się między Epizodem III i IV klasycznych filmów George'a Lucasa naszym zadaniem będzie tropienie i eliminacja pozostałości Zakonu Jedi po wydaniu Rozkazu 66.

3 darmowe gry w Prime Gaming

Warto przypomnieć, że Prime Gaming regularnie oferuje subskrybentom darmowe produkcje. Jeśli zainteresowaliśmy się już grą akcji w świecie Gwiezdnych Wojen, równie dobrze możemy rozszerzyć naszą bibliotekę o trzy kolejne tytuły. Obecnie w rotacji Amazona znajdziemy:

Prey (Arkane Studios) – dostępne do 24 lipca 2023;

(Arkane Studios) – dostępne do 24 lipca 2023; Baldur's Gate 2: Enhanced Edition (Overhaul Games) – do odebrania do 31 lipca 2023;

(Overhaul Games) – do odebrania do 31 lipca 2023; Shovel Knight: Showdown (Yacht Club Games) – koniec promocji 9 sierpnia 2023.

Amazon oferuje tu ciekawy mix produkcji. Prey to zmieniona nie do poznania gra, wywodząca się z dawnej serii strzelanek. W grze budzimy się na pokładzie opanowanej przez obce formy życia bazie kosmicznej Talos I i stopniowo odkrywamy mroczne tajemnice naszej przeszłości.

Baldur's Gate 2 to gra legenda, a odnowiona edycja klasycznego tytuły RPG dostosowuje tytuł do nowoczesnych systemów. Shovel Knight: Showdown to zaś szybka platformowa bijatyka, dobra do wieloosobowej zabawy przy jednym ekranie.

