Uwaga gracze. Ubisoft czyści konta – tak możecie temu zapobiec

Jedne z internautów zwrócił uwagę, że o mało co nie stracił swojego konta Ubisoft. Firma planowała je skasować, bo ten był nieaktywny. Dlaczego tak się dzieje?

Ubisoft może skasować konto z grami – oto co trzeba zrobić

Na alarm bije użytkownik Twittera o pseudonimie AntiDRM (@PC_enjoyer). Jak zaraportował, dostał oficjalnego maila od firmy Ubisoft, w którym przedsiębiorstwo informuje go, że zamierza usunąć należące do internauty konto. Wpierw zostało one zawieszone, a teraz znalazło się na liście do kasacji.

„Ubisoft zamyka wasze konto jeśli nie logowaliście się od pewnego czasu. Stracicie wszystkie gry, jakie kupiliście w ich sklepie” – ostrzega AntiDRM. Faktycznie, na taki proces zwraca uwagę jeden z zapisów polityki prywatności firmy. Mało kto jednak dokładnie czyta tego typu dokumenty.

Wpis najwyraźniej zadziałał, bo niedługo potem odpowiedziało na niego oficjalne konto firmy Ubisoft. Przedsiębiorstwo we własnej wiadomości potwierdza autentyczność maila do AntiDRM-a i precyzuje w nim kroki, jakie powinni podjąć gracze.

Jak zatrzymać usunięcie konta Ubisoft – trzeba się zalogować

Pierwszym znakiem jest powyższy e-mail. W nim firma informuje o zawieszeniu konta na 30 dni. Po upływie tego okresu zostanie ono skasowane. Jeśli chcemy zachować nasz profil i powiązane z nim gry musimy kliknąć link w zapewnionym mailu. To przycisk o nazwie „Cancel Account Closure”.

Takie potwierdzenie ma wystarczyć, by firma zdjęła nas z listy kont oczekujących na kasację. Jednocześnie przedstawiciele Ubisoftu przypominają, że jeśli straciliśmy dostęp do maila, to powinniśmy skontaktować się z firmą otwierając tzw. ticket działu wsparcia. „Oczywiście nie chcemy, byście tracili dostęp do swoich gier oraz konta” – zapewnia firma.

