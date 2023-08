Premiera Baldur's Gate 3 już dziś. Kiedy start i ile GB trzeba pobrać?

Baldur's Gate 3 od lat znajdował się we Wczesnym Dostępnie Steam, lecz teraz produkcja Larian Studios wreszcie wychodzi w pełnej wersji. Premiera edycji 1.0 została hucznie zapowiedziana na 3 sierpnia. Oto przydatne szczegóły na dzień premiery.

Baldur's Gate 3 – kiedy premiera?

Twórcy zdecydowali się na globalną premierę Baldur's Gate 3, co oznacza, że czas odblokowania produkcji został dopasowany do różnych stref czasowych. Amerykanie będą mogli cieszyć się grą od lokalnego poranka, a Europejczycy będą musieli poczekać do wieczora. Premiera w Polsce odbędzie się równo o 17:00, 3 sierpnia 2023 roku.

To i tak daje nam korzystniejsze warunki niż np. Australijczykom. Ci będą musieli wybrać granie albo sen – premiera odbędzie się tam o 1:00, a nawet 3:00 w nocy, w praktyce już 4 sierpnia.

twitter

Rozmiar Baldur's Gate 3 – ile waży gra i czy jest preload na Steam?

Niezależnie twórcy z Larian ostrzegają, że niestety żadne zapisane gry z wersji Early Access nie będą kompatybilne z grą 1.0 na premierę. Oznacza to, że absolutnie wszyscy będą musieli rozpocząć przygodę od nowa. Studio wskazuje jednak, że „tyle się zmieniło, że świeży start się opłaca”.

Gracze pytają też o tzw. preload plików gry, który pozwala pobrać wszystkie niezbędne dane wcześniej i w momencie odblokowania produkcji od razu zacząć zabawę. Niestety, nie będzie to możliwe. Każdy będzie musiał od początku ściągać pełne 122 GB danych, które są wymagane do bawienia się w produkcji. W zależności od szybkości łącza pobieranie może zająć ok. godziny albo nawet wiele godzin lub całą noc.

Jak teoretyzują fani, niezręczna sytuacja może mieć związek z systemem szyfrowania plików gry w Steam. Preload wymaga zabezpieczenia danych tak, by rozochoceni gracze (bądź hakerzy) nie odkryli ich przed czasem.

Obecnie wielu fanów ma wersję Baldur's Gate 3 z wczesnego dostępu, bez szyfrowanych plików. Program najpewniej potrzebowałby zastąpić pliki otwarte plikami szyfrowanymi i to w tym samym folderze. Może to powodować problemy techniczne, co skłoniło twórców do całkowitej rezygnacji z wcześniejszego załadowania tytułu.

Czytaj też:

Pierwsze wrażenie z Jagged Alliance 3 było ważną lekcją. Cierpliwość popłaca także w grachCzytaj też:

Techland przejęty przez Chińczyków. Tencent ma większość akcji