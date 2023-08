Call of Duty: Modern Warfare 3. Poznaliśmy datę premiery

Po długim oczekiwaniu w końcu poznaliśmy datę premiery Call of Duty: Modern Warfare 3. W jednym z pierwszych oficjalnych materiałów Activision pokazuje szkic tego, czego możemy się spodziewać po tegorocznej produkcji tworzonej przez studio Sledgehammer.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – data premiery i teaser

To, że gra Call of Duty: Modern Warfare 3 wyjdzie w bieżącym roku było tajemnicą poliszynela od paru dobrych tygodni. Wydająca produkcję firma Activision Blizzard utrzymywała jednak zagadkowe milczenie wyjątkowo długo. Być może był to efekt trudności związanych z trudnym procesem przejęcia firmy planowanym przez Microsoft.

Szydło w końcu wyszło jednak z worka (choć szybko schowało se do niego z powrotem). Oficjalny kanał Call of Duty opublikował bowiem teaser trailer z Modern Warfare 3 już w tytule informując, że „MW III nadchodzi”.

Z materiału trwającego niecałe 40 sekund nie dowiadujemy się zbyt wiele. Zielona w dwóch poprzednich grach kolorystyka została zmieniana na krwiście czerwoną, a narrator brzmiący jak Kapitan Price mówi o „odcinaniu głów wężom”. Głos radzi też by „nie zakopywać swoich wrogów, póki jeszcze żyją”.

Najważniejszą informacją jest oczywiście data premiery Modern Warfare 3, zaplanowana na 10 listopada 2023 roku. Więcej o produkcji mamy zaś usłyszeć podczas dłuższej prezentacji gry 17 sierpnia.

Modern Warfare 3 – fani podzieleni

Internetowi komentatorzy, fani serii i zwykli gracze wydają się mocno podzieleni po najnowszym trailerze. Część z nich daje się ponieść wodzy fantazji i z ekscytacją spekuluje, jakie klasyczne postacie ze „starej trójki” mogą pojawić się w najnowszej grze.

Inni wskazują, że po niezwykle udanym reboocie Call of Duty: Modern Warfare Activision odchodzi dalej i dalej od tego, co zachwyciło graczy w niezwykle ciepło przyjętej produkcji z 2019 roku. MW3 wydaje się w ich oczach „rozszerzeniem DLC sprzedawanym w cenie pełnej gry”, a firma jest ich zadaniem nastawiona na wyciśnięcie z fanów ostatniego dolara kolejnymi paczkami, dodatkami i skórkami.

Czy Modern Warfare 3 będzie hitem, a może zaprzepaści ostatnią szansę, jaka ma u fanów? Dowiemy się już za parę miesięcy.

