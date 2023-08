Call of Duty: Modern Warfare 3 pokazuje pierwszą misję. Gamescom obrodził nowościami

Activision Blizzard rozkręca hype na Call of Duty: Modern Warfare 3. Firma wykorzystała otwarcie targów Gamescom 2023 r. do prezentacji fragmentu fabularnej kampanii tegorocznej strzelanki.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – gameplay z kampanii na Gamescom

Filmik premierowy kampanii dla pojedynczego gracza Modern Warfare 3 prezentuje dość zjawiskową misję Operation 627. Na samym początku nasz oddział znajduje się na łodzi podwodnej i niepostrzeżenie zbliża się do więziennego kompleksu Zordaya, umieszczonego na wybrzeżu Morza Kastowskiego – terytorium fikcyjnej postsowieckiej republiki Kastowia.

Żołnierze szubko wspinają się na mury, a nagle dołączają do nich nawet spadochroniarze. Misja prezentuje dość liniowy scenariusz, podczas którego skradamy się po murach czy korytarzach i po cichu eliminujemy strażników. W końcu zostajemy zauważeni i musimy ostrzeliwać się w otwartej walce. W podziemiach kompleksu wyważamy zaś drzwi celi, lecz twórcy nie pokazali, kogo ratujemy z obozu karnego.

Podobno ma być to pierwsza misja kampanii, a przejęty jeniec jest „kluczową osobą, która może zmienić przebieg zbliżającego się konfliktu” – tajemniczo kokietują autorzy.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – premiera już 10 listopada

Jakiś czas temu Activision Blizzard oficjalnie potwierdził zaś datę premiery kolejnego tytułu z hitowej serii strzelanek. Call of Duty: Modern Warfare 3 ukaże się 10 listopada 2023 roku, na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz konsolach starej generacji – PS4 i Xbox One.

Internetowi komentatorzy, fani serii i zwykli gracze wydają się jednak w ostatnim czasie mocno podzieleni, nawet po prezentacji kolejnych trailerów. Część z nich daje się ponieść wodzy fantazji i z ekscytacją spekuluje, jakie klasyczne postacie ze „starej trójki” mogą pojawić się w najnowszej grze.

Inni wskazują, że po niezwykle udanym reboocie Call of Duty: Modern Warfare Activision odchodzi dalej i dalej od tego, co zachwyciło graczy w niezwykle ciepło przyjętej produkcji z 2019 roku. Pod prezentacją z Gamescomu pojawiło się sporo komentarzy chwalących kampanię, lecz z obawą podchodzących do wszelkich elementów multiplayer.

Czytaj też:

Wszystkie nowości z Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Pokaz z Gamescom 2023 rozpalił graczyCzytaj też:

The Invincible z datą premiery. Polska gra na nowym zwiastunie