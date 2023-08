Starfield na Gamescom 2023. Todd Howard pokazał nowy gameplay

Fani produkcji Bethesdy mogą już odliczać dni do premiery Starfielda – kosmicznej gry RPG, która może okazać się grą 2023 roku, a nawet produkcją dekady. Na około dwa tygodnie przed wielkim debitem tytuł pojawił się na trwających obecnie targach Gamescom.

Starfield na Gamescom 2023

Pierwszym materiałem ze Starfield był efektowny zwiastun aktorski. Niewiele mówi nam on o samej grze, ale prezentuje się całkiem nieźle zarówno w scenach eksploracji, jak i walk w statków przestrzeni kosmicznej.

Dużo więcej szczegółów zapewnił zaś sam Todd Howard, który został zaproszony na scenę podczas gali otwierającej Gamescom 2023. Szef Bethesda Game Studios udzielił krótkiego wywiadu i pokazał też kilka niewidzianych scenek ze Starfielda, by zilustrować to, o czym mówi – m.in. sceny walki z jetpackiem czy walki w kolonii z bronią zamrażającą wrogów.

Todd Howard o fabule Starfielda

Howard przypomniał, że Starfield jest pierwszą nową serią studia od przeszło 25 lat, a gra ma zapewnić niewdzianie nigdzie indziej możliwości eksploracji ogromu kosmosu. Twórca wskazał też, że podczas niemieckiej konwencji Bethesda skupia się na pokazaniu samego początku gry, gdzie nasz bohater lub bohaterka zaczynają przygodę jako prosty górnik kosmiczny, który odkopuje zagadkowy artefakt obcych.

Wydarzenie to oczywiście wrzuca nas w wir przygody, podczas której stajemy się członkiem Konstelacji. Jak mówi Howard, to organizacja eksploracji kosmosu „łącząca działania NASA z podejściem Indiana Jonesa”. To ta grupa poszukuje artefaktów, z którym zetknął się główny bohater.

Szef Bethesdy podsumował, że jest jeszcze wiele rzeczy, których zdradzać nie chce, a zwroty akcji w grze mają niejeden raz zaskoczyć graczy. Premiera Starfielda została zaplanowana na 6 września 2023 roku. Osoby zamawiające rozszerzone wersję produkcji będą mogły zacząć zabawę nieco wcześniej – nawet od 1 września. Gra ukaże się na PC oraz konsole Xbox Series X|S.

