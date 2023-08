Cyberpunk: Phantom Liberty na długim gameplay'u. Policja MaxTac to nie żarty

Deweloperzy ze studia CD Projekt Red przeprowadzili niedawno transmisję, podczas której zagłębili się w nowości, które już niedługo trafią do Cyberpunka 2077. Dodatek Phantom Liberty zapowiada się wyśmienicie.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty na nowym gameplay'u – nowe umiejętności i lepsze pościgi policji

Panel twórców z polskiego studia zorganizował dłuższą transmisję, podczas które fanom pokazano nieprzerwany fragment gameplay'u. Podczas wydarzenia trwającego ponad godzinę zobaczyć można było mnóstwo nowości, które zmierzają do gry w mocno oczekiwanym dodatku Phantom Liberty.

Choć nowości zostały już zapowiedziane efektownym trailerem zaprezentowanym na Gamescomie, teraz gracze mogą zobaczyć je w akcji. Początek transmisji poświęcony był nowemu drzewku umiejętności Relic, ale deweloperzy sprawnie przeszli do jednej z najważniejszych zmian.

Twórcy zachwalali nowy system działania policji, który nieco bardziej ma przypominać to, co znamy m.in. z serii GTA. Chodzi m.in. o to, że odpowiedź policji będzie zależna od naszych przewinień, drobne przestępstwa kończą się małym pościgiem, a krwawa jatka na ulicach Night City – wezwaniem elitarnych oddziałów MaxTac.

Przedstawiciele CD Projektu zaczęli jednak ostro – zabili patrol policji, co od razu dało im dwie „gwiazdki” i uruchomiło mocny odzew funkcjonariuszy z MaxTac na czele. Dalsza walka i pościg szybko podbiła zainteresowanie służb do maksymalnych pięciu gwiazdek. Jednocześnie twórcy pokazali nowy pojazd, który został wyposażony w działka pokładowe.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – premiera już we wrześniu

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Phantom Liberty zaoferuje graczom wiele nowości, w tym zupełnie nową ścieżkę fabularną w stylu thrillera szpiegowskiego. Akcja opierać się będzie na ratowaniu prezydentki Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Rosalind Myers z najniebezpieczniejszej części Night City – zapadłej dzielnicy Dogtown.

Do gry ma trafić sto nowych przedmiotów, w tym shoguny, SMG karabiny czy snajperki. Niezależnie o nowe wszczepy powiększy się też oferta ripperdoców, a gracze będą mogli sprawdzić nowe pojazdy – część z nich wyposażono w broń pokładową. Inną nowością jest drzewko umiejętności Relic oraz przepracowanie wielu skillów obecnych w grze już wcześniej.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera zaplanowana została na 26 września 2023 roku.

