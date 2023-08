„W naszej ukraińskiej krwi jest pasja”. Gwiazda Arsenalu zakłada zespół e-sportowy

Młody piłkarz Arsenalu inwestuje w świecie e-sportu. Oleksandr Zinchenko już wcześniej związany był nieco ze sportami elektronicznymi, a teraz chce dać szansę zabłyśnięcia nowemu pokoleniu graczy.

Passion UA – nowy ukraiński zespół w CS:GO sponsorowany przez piłkarza

26-letni sportowiec ogłosił założenie Passion UA – zespołu, który będzie rywalizować w niezwykle popularnym Counter-Strike: Global Offensive. To właśnie pasja do gier ma być centralną wartością drużyny, która ma pozwolić ukraińskiemu zespołowi osiągać coraz więcej.

– Zdecydowaliśmy się na nazwę Passion UA, bo w naszej ukraińskiej krwi jest pasja do tego, by coś robić. To, jak nazwiesz swoją łódź, wpływa na to, jak będzie płynęła. Cieszę się z tej nazwy, ale nie jest ona najważniejsza – komentuje Zinchenko dla serwisu HLTV.

Pomysł na założenie zespołu miał się zrodzić z głębokiej miłości Zinchenko do gier i chęci rozwoju e-sportu w jego rodzimym kraju. W założeniu zespół ma dać szansę młodym graczom pochodzenia ukraińskiego. W zespole znaleźli się więc jeszcze mało rozpoznawalni zawodnicy, którzy są dopiero na początku swojej kariery. Wiek członków składu to od 16 do 20 lat.

„Kane” trenerem Passion UA

Trenować będzie ich jednak e-sportowy wyga. 37-letni Mikhaylo "⁠Kane⁠" Blagin w przeszłości trenował ukraiński zespół pro100 i polską drużynę Virtus.pro w starszym CS 1.6. Od 2016 roku trenuje zaś zespoły w CS:GO. Znany skład Gambit zdobył pod jego przewodnictwem mistrzostwo świata, a zespół Natus Vincere wywalczył tytuł wicemistrza.

– [Blagin] ma niesamowite doświadczenie, stawia na jakość i wie, co musimy zrobić. Mam do niego pełne zaufanie i wierzę, że ten projekt może się stać ogromnym sukcesem. Sam jestem fanem CS-a i gdy usłyszałem o pomyśle na Passion UA, z radością się zaangażowałem – wspomina Zinchenko.

Jak dodaje obrońca Arsenalu, planuje angażować się w działania zespołu, jak tylko będzie mógł. Nie będzie to jednak łatwe ze względu na jego napięty terminarz piłkarski. Zinchenko spotkał się już z młodymi zawodnikami, na razie wirtualnie. Planuje jednak odwiedzić ich podczas bootcampu przy pierwszej sposobności.

