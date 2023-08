6 gier do odebrania na Steam. Jest z czego wybierać

Platforma dystrybucji cyfrowej Steam obrodziła w ostatnich dniach darmowymi tytułami. Co prawda, są to nieco mniejsze produkcje, a nie kosztujące zwykle majątek hity dużych firm. Trudno jest pobić cenę na poziomie 0 zł.

Darmowe gry na Steam – przygodowe Boti i wyścigi w Chasemaster

Pierwszą z propozycji Boti: Byteland Overclocked. To tytuł z gatunku platformowych gier akcji w 3D, w którym wcielamy się w słodkiego robota – to właśnie tytułowy Boti. Rozgrywka polega na umiejętnym poruszaniu się w przestrzeni, skacząc po chybotliwych platformach, szybując i pokonując coraz bardziej skomplikowane tory przeszkód.

Drugi na liście Chasemaster to gra wyścigowa z dość nieskomplikowaną grafiką. Chodzi w niej o jak najszybsze wykonanie misji w charakterze kierowcy ucieczkowego, który musi zadbać o bezpieczeństwo tajemniczych agentów. Czekają nas tam liczne ucieczki przed policją, podczas których trzeba będzie wykazać się zręcznością i szybkim myśleniem.

Kolejnym tytułem oferoawanym na Steam jest Zombiflux: Sleepless War. To gra strategiczna podobna do wielu tytułów mobilnych. W apokalipsie zombie musimy zarządzać naszą kolonią ocalałych i rozwijać bazę, jednocześnie walcząc z hordami nieumarłych podczas potyczek w czasie rzeczywistym.

twitter

Emergency, Waven i Labirynth Trials za darmo na Steam

Ciekawym tytułem z popularnej przez dłuższy okres serii jest Emergency. W bardziej realistycznej strategii wcielamy się w operatora służb szybkiego reagowania i sterujemy oddziałami straży pożarnej, policji oraz ratownikami medycznymi podczas najróżniejszych kryzysów w dużej metropolii i nie tylko. W szeregu misji fabularnych musimy sprawnie i poradzić sobie m.in. z pożarami, wybuchami, wypadkami na drogach i innymi sytuacjami.

Inne podejście do strategii prezentuje zaś Waven. W magicznym świecie gracze mogą wybrać swoją postać i przypisać jej najróżniejsze umiejętności, by potem podejmować wyzwania w wieloosobowej grze PVP. Produkcja znajduje się obecnie we Wczesnym Dostępie Steam i ma być stopniowo rozwijana.

Ostatnim oferowanym tytułem jest Labirynth Trials. W grze platformowej 2D mumsimy jak najszybciej przedostawać się przez kolejne poziomy. Tytuł został stworzony specjalnie z myślą o fanach speedrunów, którzy próbują wykręcić jak najlepsze czasy w kolejnych wyzwaniach.

Czytaj też:

Wypaliłem się, przechodząc Baldur's Gate 3. Czy gra RPG może być za długa?Czytaj też:

„W naszej ukraińskiej krwi jest pasja”. Gwiazda Arsenalu zakłada zespół e-sportowy