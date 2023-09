Iron Maiden w World of Tanks. Do gry trafił Eddie i utwory zespołu

Studio Wargaming ogłosiło trzeci akt wydarzenia Metal Fest. Specjalny festiwal w grze World of Tanks Modern Armor (WoTMA) gościł już zespoły Sabaton i Megadeth – teraz nadeszła zaś pora na wielki finał z Iron Maiden.

Iron Maiden w World of Tanks – Eddie jako dowódca

Twórcy tytułu przygotowali specjalne wydarzenie, które potrwa od 12 września do 3 października. Łatwo zgadnąć, że chodzi o możliwość zdobycia licznych nagród związanych z kultowym zespołem Iron Maiden. Gracze mają okazję wykonać szereg misji, by dołączyć do swojej kolekcji czołg, przedmioty, emblematy i inne nagrody. Nowości oraz paczki zawartości inspirowane Iron Maiden trafiły też do sklepu gry.

Dość ciekawym pomysłem autorów jest dodanie do produkcji dowódców o wyglądzie Eddiego, rozpoznawalnej maskotki zespołu metalowego. Do gry trafiło aż 15 wersji postaci, które reprezentują różne okresy zespołu i wygląd postaci na okładkach konkretnych płyt jak Aces High, The Trooper czy Number of the Beast. Dowódcy mają specjalnie nagrane audio, a jeden z nich został w pełni odwzorowany w 3D.

Czołgi Senjutsu TO-55 i AMOLAD wjeżdżają do WoTMA

W centrum wydarzenia są oczywiście nowe czołgi z nazwami nawiązującymi do albumów formacji. Do gry dodano Senjutsu TO-55 – sowiecki średni czołg wyposażony w 100mm działo i miotacz ognia. Pojazd jest specjalnie udekorowany w stylu Iron Maiden połączonym z japońskimi akcentami.

Drugą jednostką jest zaprojektowany specjalnie na potrzeby gry czołg A Matter of Life and Death (AMOLAD) ze 120mm działem. Choć to także czołg klasy średniej, pojazd ma specjalnie wzmocniony pancerz przedni i przyjmie niejeden pocisk podczas frontalnej szarży.

To nie wszystko, bo gdy wybierzemy któryś z czołgów w naszym garażu, usłyszymy też muzykę Iron Maiden. Czołgistów zagrzewać do walki będą utwory „Brighter Than a Thousand Suns” oraz „The Writing on the Wall”.

