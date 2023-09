Joanna Jędrzejczyk ambasadorką World of Tanks. Nowe polskie czołgi w grze

Twórcy World of Tanks Blitz właśnie zapowiedzieli współpracę z Joanną „JJ” Jędrzejczyk, czyli pięciokrotną mistrzynią UFC wagi słomkowej oraz pierwszą polką w znanej federacji sportów walki. Akcja ta ma przecierać szlaki również w gamingu.

Joanna Jędrzejczyk w World of Tanks Blitz

Studio Wargaming ogłosiło, że współpraca z Jędrzejczyk to pierwszy raz, gdy ambasadorką gry WoT Blitz zostaje kobieta i jednocześnie pierwszy przypadek, gdy jest to Polka. Jak można się domyślać, aktualizacja związana z zawodniczą także zawiera zawartość powiązaną z Polską.

„Jestem podekscytowana współpracą z zespołem World of Tanks Blitz, ponieważ gra reprezentuje to, co cenię w nich najbardziej. Jest szybka, pełna akcji i dostępna dla każdego. Wierzę, że granie to wspaniałe hobby dla wszystkich. Chcę być wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń, udowadniając, że nie trzeba dokonywać wyboru między graniem a samorealizacją” – podkreśliła sama Joanna Jędrzejczyk.

Jak prezentują się nowości? W ramach czasowego wydarzenia w grze, które potrwa od 26 września do 12 października, użytkownicy otrzymają unikatowy portret z „JJ” o nazwie B.U.G.I Woman. Ten będzie można zatrzymać na stałe, jeśli rozegramy przynajmniej jeden mecz siadając za sterami jeden z naszych rodzimych jednostek. To jednak dopiero początek.

World of Tanks Blitz – 6 nowych czołgów z Polski

Stawiane graczom zadanie będzie tym prostsze, ze twórcy w ramach tej samej aktualizacji dodają do gry aż sześć polskich jednostek, które dołączą do poziomów od V do X. Nowe czołgi to:

DS. PZNINZ (Poziom V)

BUGI (Poziom VI)

CS-44 (Poziom VII)

CS-53 (Poziom VIII)

CS-59 (Poziom IX)

CS-63 (Poziom X)

Pojazdy klasyfikowane są jako średnie czołgi bojowe. Ich zaletą ma być znaczny kąt nachylenia głównego działa, co pozwala maszynom dostosowywać się do terenu i jak najmniej narażać na ogień wroga.

Czytaj też:

Iron Maiden w World of Tanks. Do gry trafił Eddie i utwory zespołuCzytaj też:

Enigmatyczny post Joanny Jędrzejczyk na Instagramie. Myśli o wznowieniu kariery?