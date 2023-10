PlayStation 5 Slim oficjalnie zaprezentowane. Tak wygląda nowa wersja konsoli od Sony

Firma Sony zaskoczyła graczy i bez wyprzedzenia zapowiedziała nowy model PlayStation 5. Chodzi o odchudzoną wersję, wielokrotnie nazywaną przez firmę Slim. Tym razem Japończycy nie wykorzystują co prawda słowa „Slim” w komunikacji, ale internauci wiedzą swoje.



PlayStation 5 Slim – Sony odchudza konsolę PS5

Sony przekazało oficjalne wieści we wpisie na swoim blogu. Najważniejszym elementem jest oczywiście rozmiar i waga. Konsola PS5 Slim ma mieć o ok. 30 proc. mniejszy rozmiar i wagę zmniejszoną o 18 do 24 procent, w zależności od wersji. Urządzenie nadal będzie bowiem sprzedawane w dwóch edycjach – z napędem Blu-ray oraz tzw. Digital Edition bez napędu. Oba będą miały dysk o pojemności 1 TB, choć nie ma żadnych zmian w wydajności konsoli.

Zaszło też kilka innych zmian. Panele boczne są teraz „przecięte” pośrodku, co oznacza, że ich liczba wzrosła z dwóch do czterech. Górne są teraz błyszczące, a te u dołu konsoli pozostały matowe. Producent obiecuje, że dzięki zmianie dostępne będzie jeszcze więcej opcji personalizacji wyglądu sprzętu. Te pojawią się na początku 2024 r.

Jak się wydaje, dopisek „Slim” nie pojawia się z prostego powodu. Sony wyraźnie wskazało, że w niedalekiej przyszłości lżejsza edycja będzie jedyną wersją konsoli dostępną do zakupu. Japończycy wygaszają bowiem dostawy dotychczasowej edycji, która stopniowo zniknie z magazynów i sklepów.

PlayStation 5 Slim – cena i premiera

Jak zapowiedział producent, PlayStation 5 Slim zadebiutuje w listopadzie – na początku na terytorium USA, ale niedługo potem wsparcie ma być rozwijane na kolejne regiony, w tym Europę. Ma to się jednak odbyć „w kolejnych miesiącach”. Na tę chwilę nie jest pewne, czy sprzęt trafi do Polski jeszcze przed świętami.

Sony zapowiedziało też dwa dodatki – napęd Ultra HD Blu-ray, który można dokupić do PS5 Digital Edition, oraz nową wersję podstawki do postawienia konsoli w pionie.

Ceny PlayStation 5 Slim i akcesoriów to:

PS5 Slim z napędem Ultra HD Blu-ray – 549,99 euro (ok. 2 495 zł);

PS5 Slim Digital Edition – 449,99 euro (ok. 2 041 zł);

Dodatkowy napęd Ultra HD Blu-ray – 119,99 euro (ok. 544 zł);

PS5 Vertical Stand – 29,99 euro (ok. 136 zł).

