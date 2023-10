Rok darmowych gier od Epic Games. Gigant potwierdził plany

Epic Games Store postanowił przedłużyć sławną promocję z darmowymi grami. Władze spółki potwierdziły, że gracze mogą się spodziewać regularnych prezentów przez cały przyszły rok.

Rok darmowych gier Epic Games Store – promocja także w 2024 r.

Platforma Epic Games Store od założenia w 2018 r. konsekwentnie kontynuuje zachęty do założenia konta i regularnej aktywności. Najsławniejszym programem są darmowe gry, które co tydzień, dokładnie w czwartek o godzinie 17:00, pojawiają się w sklepie. Gracze mogą je na stałe przypisać do swojego konta i wielu poluje tak na nowe produkcje od paru dobrych lat.

Wielokrotnie pojawiały się już plotki, że Epic skończy z promocją na darmowe gry. Firma właśnie przyznała jednak, że zamierza kontynuować tradycję przez cały 2024 rok. Podczas panelu na wydarzeniu Unreal Fest 2023 fakt ten potwierdził Kyle Billings z Epic Games.

Menedżer wspomniał też m.in. że dzięki akcji z darmowymi grami Epic Games Store zyskało przeszło 90 mln nowych użytkowników. Nic dziwnego, że firma planuje kontynuować dobrze znaną strategię.

Epic Games zwalnia – firma zarabia zbyt mało

Rozdawanie gier zupełnie za darmo musi słono kosztować spółkę, a jednak ta twardo nie wycofuje się z planu. Jednocześnie firma nie radzi sobie aż tak dobrze, bo nie tak dawno dowiedzieliśmy się o planie zwolnień grupowych w Epic Games. Tworzącą Fortnite firmę opuścić ma 870 pracowników, czyli dokładnie 16 proc. całej kadry. Złe wieści ogłosił w memorandum dla pracowników CEO Epic Games Tim Sweeney.

„Od pewnego czasu wydajemy zdecydowane za dużo w porównaniu z tym, ile zarabiamy. Przez długi okres byłem optymistyczny i sądziłem, że możemy przetrwać ten okres bez zwolnień. Patrząc wstecz widzę, że było to nierealistyczne” – przyznaje Sweeney w notatce kadrowej.

Czytaj też:

Epic Games z 520 mln dol. grzywny. Chodzi o Fortnite i dzieciCzytaj też:

Największe przejęcie w historii. Microsoft kupuje Activision Blizzard