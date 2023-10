Epic Games rozdaje gry. The Evil Within 2 i mroczna platformówka za darmo

Epic cały czas dowozi graczom darmowe produkcje. Niedawno ogłoszono nowe prezenty, które gracze mogą odebrać jeszcze przez tydzień. Obie produkcje wydają się znakomite na długie jesienne wieczory.

The Evil Within 2 w Epic Store – darmowy horror perełką na Halloween

Od 26 października w Epic Game Store odebrać można The Evil Within 2. To sequel ciekawego survival horroru od japońskiego studia Tango Gameworks. Ponownie wcielamy się w nim nękanego mroczną przeszłością detektywa Sebastiana Castellanosa. Ten musi wejść w świat koszmarów na jawie, by uratować swoją córkę Lily, którą wcześniej uznano za zmarłą.

Od strony technicznej wydana w 2017 r. gra oferuje dość dobrą warstwę graficzną i klasyczne mechaniki survival horroru połączone z nieco bardziej otwartym światem. W czasie zabawy zwiedzamy koszmarne miasteczko Union, skradamy się, walczymy z przeciwnikami oraz zbieramy zasoby, z których tworzymy przedmioty potrzebne do przeżycia.

Warto wspomnieć, że za serią stoi Shinji Mikami, producent znany chociażby z pracy nad serią Resident Evil czy współtworzenia pierwszego Devil May Cry, a także gier takich jak God Hand czy Vanquish. The Evil Within jest jego powrotem do horrorowych korzeni.

Tandem: A Tale of Shadows w Epic Games Store

Drugą dostępną grą jest Tandem: A Tale of Shadows. To nieco mniejsza produkcja niezależna, która cechuje się odrobinę niepokojącym klimatem w stylu Tima Burtona. Gra pozwala się nam wcielić w dwójkę bohaterów – dziewczynkę Emmę oraz jej pluszowego misia Fentona. Duet musi rozwiązać zagadkę zniknięcia znanego magika Thomasa Kane'a.

Podczas głównie platformowej rozgrywki pokonujemy kolejne łamigłówki i wymieniamy się między dwójką bohaterów. Pewną nowością jest tu kierowanie Emmą, gdzie całą akcję obserwujemy jedynie z góry. W czasie gry Fentonem mamy zaś do czynienia z klasyczną platformówką 2.5 D widzianą z boku.

W przypadku obu darmowych produkcji warto się pośpieszyć z przypisaniem ich do konta Epic. Już 2 listopada oferta darmowych gier znów się bowiem zmieni.

