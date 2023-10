Diablo IV za darmo na Halloween. Blizzard kusi też obniżkami

Blizzard otworzył graczom bramy Sanktuarium i proponuje darmowy czas z grą dla wszystkich chętnych. Okres próbny jest nieco dłuższy od weekendu, ale autorzy nie dali nam też całego tygodnia z grą.

Diablo IV za darmo na PC – weekend z grą 26-30.10

Jak poinformowała firma, akcja promocyjna trwa od wieczora 26 października aż do 30 października, czyli z grą spędzić można nieco ponad 4 dni. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić jednej z największych gier 2023 r., to jest to doskonała okazja, by w końcu dać hack’n’slashowi szansę.

W rozgrywce są jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze – dotyczy ona tylko wersji PC. Zaopatrzyć trzeba się więc w konto i klienta Battle.net. Oczywiście musimy też pobrać całą produkcję, która zajmie ponad 92 GB na dysku.

Co więcej, postacie można rozwijać jedynie do 20. poziomu doświadczenia. W teorii zwiedzać możemy wiec cały świat, lecz zbyt potężni przeciwnicy zapewne wygonią nas z większości lokacji. Ne ma jednak ograniczeń w dostępie do klas czy liczbie tworzonych bohaterów. Będzie też można skorzystać z cross-play.

Promocja na Diablo IV – Blizzard obniża ceny na Halloween

Jak można się domyślać, spółka wykorzystuje straszliwą końcówkę miesiąca, by zachęcić graczy do kupna produkcji. Jeśli nasz czas z grą uznamy za wartościowy, możemy zdecydować się na zakup tytułu z 25-proc. obniżką.

Oznacza to odpowiednio 262 zł za wersję podstawową gry, 307 zł za edycję Digital Deluxe i 344 zł za Diablo IV Ultimate Edition. Warto też przypomnieć, że gra trafiła w tym miesiącu na Steam. Blizzard podkreśla też, że wszelkie postępy uczynione w trwającym teraz darmowym weekendzie zostaną przeniesione do pełnej wersji gry, jeśli zechcemy się w nią zaopatrzyć.

