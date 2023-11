6 gier na Steam do sprawdzenia za darmo. Oto ciekawostki z platformy

Steam oferuje wiele opcji darmowej rozgrywki, a na platformie gamingowej pojawiło się niedawno parę ciekawych nowości. Jeśli macie chwilę czasu i chcecie spróbować paru różnorodnych produkcji – poniższe tytuły wydają się godne uwagi.

The Finals – beta nowej strzelanki online

Jeszcze przez parę kolejnych dni sprawdzić można betę strzelanki The Finals. To dość dopieszczony tytuł z gatunku FPS, który oferuje pełne emocji mecze w środowisku, które możemy do woli niszczyć. Celem jest pokonanie innych drużyn i dostanie się do tytułowego Finału. Na początku beta testów gra przebiła na Steam tytuły takie jak GTA 5 czy Baldur’s Gate 3.

Twórcy z Embark Studios zapowiedzieli, że serwery zamkną się już w niedzielę 5 listopada. Co prawda tytuł docelowo będzie grą Free to Play, lecz na oficjalną premierę trzeba będzie jeszcze poczekać.

Teleforum – darmowy horror na Steam

Kolejna propozycja to Teleforum, która klimatem bardzo dobrze wpisuje się w niedawny okres Halloween. Tytuł jest horrorem poprowadzonym w stylu found-footage, gdzie odkrywamy nagrania, które mogą mrozić krew w żyłach. Cała stylistyka gry przypomina też erę kaset VHS.

Naszą rolą jest odwiedzenie wdowy po dziennikarzy Walterze Martinsie. Ten niedawno miał zakończyć własne życie przy emisji ostatniego odcinka wycofanego z anteny show – tytułowego Teleforum. Gracze będą musieli odkryć tajemnice tej sprawy i znaleźć przeklętą kasetę.

Half Sword – nietypowy symulator pojedynków

Jeśli horrory nie są dla nas, możemy sprawdzić Half Sword. To ciekawa propozycja, choć jak na razie jedynie w wersji demonstracyjnej. Trzon rozgrywki polega na opartych na prawach fizyki, a więc czasem nieco absurdalnych walkach średniowiecznych rycerzy.

Zarówno pole walki, zbroje jak i bronie są szczegółowo odwzorowane i mają swój ciężar oraz właściwy impet przy ciosie. Sterowanie potrafi zaś być skomplikowane, przez co gra przywodzi na myśl połączenie Chivalry i legendarnego QWOP-a.

Mad King – szalona karcianka PvP

Następna propozycja ma nieco mniej akcji, trzeba natomiast wysilić głowę. Mad King to sieciowa gra karciana, w której format nieco odbiega od klasyki. Standardem w grach takich jak Hearthstone są pojedynki jeden na jeden. Tu oprócz nich możemy liczyć na starcia 2 na 2, a nawet 5-osobowe tryby rozgrywki.

W darmowej wersji Mad King: Prologue gracze mogą liczyć na przedsmak tego, co zaoferuje pełna produkcja. Tam do wyboru będzie ponad 30 bohaterów z różnymi umiejętnościami i oczywiście morze kart z aż 24 podtypów.

Sky: Children of the Light – nieco inne MMO

Niewiele firm próbuje dziś tworzyć produkcje z gatunku MMO, ale gdy biorą się za to twórcy zjawiskowego Journey – warto się przyjrzeć. Gra początkowo była wydana na systemy mobilne, a teraz zmierza na Steam. Obecnie nieodpłatnie dostępna jest zaś wersja demonstracyjna wieloosobowej przygody.

W tytule wcielamy się w tytułowe Dziecko Światła, które straciło pamięć i wrzucone jest w bajeczny świat Sky. W ramach rozgrywki możemy eksplorować pięknie zaprojektowane światy, dużą wagę położono też na społecznie interakcje z innymi, których spotkamy.

Wspólnie z innymi graczami eksplorujemy światy i wykonujemy zadania, ale gra nie skupia się tak bardzo na poziomach doświadczenia, ekwipunku czy zabijaniu potworów.

Backpack Battles – strategia porządkowania

Co ciekawe, Backpack Battles to jedna z najbardziej rozchwytywanych wersji demonstracyjnym gier na całym Steamie. Pełna produkcja ma wyjść dopiero w kwietniu 2024 roku, ale już teraz wydaje się warta obserwacji i sprawdzenia na własną rękę.

Rozgrywka polega na turowym organizowaniu własnego ekwipunku tak, by pomieściły się w nim kolejne znajdywane przez gracza przedmioty. Te często mają nietypowe kształty, a różnorodne elementy wyposażenia można łączyć w bardziej zaawansowane artefakty.

Jak wskazuje nazwa, w tytule występuje też element bitewny. Pojedynkujemy się też bowiem z innymi graczami, a o zwycięstwie decyduje to, jaką strategię przybraliśmy i oczywiście jak dobrze uporządkowaliśmy własny plecak.

Czytaj też:

Epic Games rozdaje gry. The Evil Within 2 i mroczna platformówka za darmoCzytaj też:

Recenzja Marvel's Spider-Man 2. Najlepsza od lat gra o superbohaterach