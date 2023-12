Serial „The Last of Us”. Na drugi sezon trochę jeszcze poczekamy

HBO podzieliło się konkretnymi informacjami na temat drugiego sezonu serialu „The Last of Us” i przy okazji zaprezentowało w sieci pierwszą zajawkę tej superprodukcji, stworzonej na podstawie historii, która po raz pierwszy stała się udziałem gry wideo na konsole PlayStation. Tym samym potwierdziły się obawy wielu fanów produkcji, którzy liczyli na stosunkowo szybką możliwość obejrzenia jej 2. sezonu.

„The Last of Us 2”. Znamy datę premiery drugiego sezonu

Przy okazji prezentacji nowej ramówki HBO Max, streamingowy gigant zdradził, że drugi sezon serialu „The Last of Us” zostanie pokazany na platformie nie wcześniej niż w 2025 roku. Konkretna data premiery nie jest jeszcze znana, ale widzowie wiedzą już przynajmniej, że na kontynuację swojego ulubionego serialu poczekają mniej więcej tyle samo, co gracze na premierę GTA VI.

O GTA VI wspominamy tutaj nie bez przyczyny, bowiem serial „The Last of Us” powstał na bazie gry wideo o tym samym tytule, która zadebiutowała w 2013 roku na konsoli PlayStation 3. Był to wówczas (i do dziś pozostaje) olbrzymi hit branży gier wideo, który zaskoczył wtedy wszystkich rewelacyjną oprawą graficzną i świetną rozgrywką, ale przede wszystkim – wciągającą i niezwykle dojrzałą historią, która posłużyła jako baza do stworzenia wiernej adaptacji w postaci serialu zatytułowanego „The Last of Us”.

HBO Max zmieni się w... po prostu Max

Warto przypomnieć, że platforma HBO Max w przyszłym roku będzie nazywała się u nas po prostu Max, co nastąpi w wyniku fuzji z grupą Warner Bros. Discovery Poland, w skład której wchodzi również telewizja TVN. Z zapowiedzi wynika, że mamy spodziewać się w związku z tym masy nowych treści i „najlepszego contentu od TVN”.

„Mam nadzieję, że Max najpełniej odpowie na polskie potrzeby. Jest to platforma, która z jednej strony będzie łączyła to, co najlepsze po stronie globalnej, czyli kontent Warner Bros. Discovery, HBO i tzw. Max Originals, a z drugiej – najlepszy kontent TVN i najlepszy kontent, który razem stworzymy” –powiedziała Kasia Kieli, president & managing director Warner Bros. Discovery Poland oraz CEO TVN.

