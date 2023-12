The Day Before największą klapą 2023 roku. Twórcy oszukali graczy

The Day Before wyglądało świetnie na zwiastunach, intrygowało koncepcją, było umiejscowione w ciekawym świecie i… no właśnie – było, bo już nie jest. To znaczy: twórcy zamykają studio i zwijają interes razem, a gra zapowiadana jako nowy standard w branży pozostaje na serwerach niedokończona i tragicznie wykonana.

The Day Before zapowiadało się świetnie, ale...

The Day Before miało być survivalowym MMO w świecie zombie i jednocześnie pierwszą masową grą tego typu z udziałem żywych trupów. Z tego, co widzieliśmy do tej pory, tytuł prezentował się naprawdę obiecująco, a pod względem rozgrywki przypominał rewelacyjne pod tym względem The Last of Us od Sony.

7 grudnia The Day Before zadebiutowało nawet we wczesnym dostępie na platformie Steam. Wówczas to po raz pierwszy gracze na własnej skórze mogli przekonać się, że z tym tytułem jest coś nie tak. Rozgrywka mocno kulała i nie oferowała nic wartego uwagi, a „ogromny, interesujący świat” z zapowiedzi straszył nie tyle zombiakami, co jedną wielką pustką.

Gdy okazało się, że ta gra to zwyczajna próba oszustwa i w konsekwencji wyłudzenia pieniędzy, gracze zaczęli wzajemnie ostrzegać się przed nią na forach dyskusyjnych.

Twórcy The Day Before sprzątają bałagan, którego narobili

Po zdecydowanej, gorzkiej reakcji graczy na The Day Before jej twórcy zaczęli usuwać z sieci swoje wcześniejsze wpisy z sieci na temat swojego projektu, między innymi te, jakoby gra miała być czymś w rodzaju nowoczesnej strzelanki MMO, wyznaczającej nowe standardy w branży.

Co ciekawe, The Day Before miało być pierwszą dużą grą studia Fntastic, które jak do tej pory miało na swoim koncie jedynie kilka mniejszych gier niewartych zbytniej uwagi. Projekt ewidentnie przerósł jednak twórców, bowiem wspomniane studio zdążyło oficjalnie ogłosić już swoją likwidację. A być może od samego początku planowano tu oszustwo – kto wie?

Tajemnicą pozostaje fakt, skąd studio Fntastic pozyskało środki na dotychczasowe prace nad grą. Z oficjalnego komunikatu dowiedzieliśmy się natomiast, że wszystkie fundusze, które udało się tej firmie pozyskać od graczy, zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec jej partnerów biznesowych.

Fntastic zamierza jednocześnie podtrzymać przy życiu serwery ze swoją marną grą w fazie early acces, najprawdopodobniej po to, by oddalić od siebie widmo niekorzystnych wyroków za potencjalne pozwy ze strony niezadowolonych graczy.

Być może na zwroty pieniędzy zdecyduje się właściciel platformy Steam, firma Valve, która podjęła się promocji gry i wydania jej we wczesnej fazie. Nie zmienia to jednak faktu, że twórcy The Day Before perfidnie oszukali wszystkich, którzy zdecydowali się zainwestować w ten tytuł choćby jedną złotówkę.

