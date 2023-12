Dziś premiera Paranoid. Oto zwiastun gry polskiego studia

Paranoid to już druga gra typu survival horror od bydgoskiego studia Madmind, które w połowie 2018 roku dostarczyło na rynek inną produkcję w podobnym klimacie, zatytułowaną Paranoid.

Z okazji dzisiejszej premiery najnowszej gry studia Madmind przygotowany został poniższy zwiastun, a już z pierwszych sekund jego trwania nie bez przyczyny możemy dowiedzieć się, jakie są cztery najczęściej spotykane objawy… schizofrenii.

Paranoid – premierowy zwiastun

W powyższym trailerze Paranoid narrator mówi o schizofrenii z tego powodu, że na tę ciężką chorobę psychiczną cierpi główny bohater gry, Patrick Calman, który znajduje się w stanie tytułowej „paranoi”. Z pewnością to właśnie z tego powodu wydaje mu się, że otrzymał telefon od swojej zaginionej siostry. Wszyscy członkowie jego rodziny zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach przed trzynastoma laty, ale gdy za sprawą wiadomości od siostry w jego głowie pojawia się nadzieja, postanawia porzucić życie w odosobnieniu i udać się na poszukiwania odpowiedzi na dręczące go pytania.

W dużym skrócie to właśnie o chorobie psychicznej i próbie poradzenia sobie z nieodżałowaną stratą w niezwykle mroczny sposób opowiada najnowsza gra bydgoskiego studia Madmind. Wszystko to stanowi zaś fabularny pretekst do zaprezentowania scen brutalnej rozgrywki, która jest oczywiście przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób dorosłych.

W przyszłym roku zagramy na konsolach

Konsolowy port gry został zaplanowany na 2024 rok i ukaże się dzięki pracom studia RedDeer Games. Póki co zaś Paranoid ma swoją premierę w wersji na pecety z systemem Windows i w cenie 115 zł gra jest dostępne na wielu popularnych platformach, takich jak Steam, Muve, GoG, HubleStore i Fanatical (premiera w Epic Store już wkrótce).