„Gracze wolą PlayStation”. Były pracownik Rockstar o opóźnieniu GTA VI na PC

O tym, że GTA VI w wersji na pecety z Windowsem ukaże się dużo później, niż na konsolach do gier, wiemy już od pierwszych zapowiedzi tej gry. Teraz swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się Mike York, były animator ze studia Rockstar Games, który mial okazję pracować m.in. przy GTA V oraz Red Dead Redemption 2.

Powody opóźnienia premiery GTA VI na PC

Okazuje się, że i w przypadku późniejszej premiery GTA VI na pecetach sprawdza się powiedzenie, że „gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze”. Zdaniem byłego pracownika Rockstar Games to właśnie z powodu tego, iż gry wideo w dniu premiery największą sprzedaż generują na konsolach, ma wynikać to, że najbardziej oczekiwana gra wszech czasów, jaką niewątpliwie jest Grand Theft Auto VI, w pierwszej kolejności ukaże się na PlayStation 5 i Xboksie Series S/X, a dopiero później na komputerach osobistych.

– Jednym z głównych powodów, jakie chcę poruszyć w temacie tego, dlaczego gry na pecetach pojawiają się później, jest to, że dla twórców priorytetem zawsze jest platforma, na której gry sprzedają się najlepiej. (…) W Rockstar to PlayStation jest obecnie główną platformą, z myślą o której przygotowuje się nowe gry – powiedział Mike York w swoim filmie opublikowanym na platformie YouTube.

Były pracownik Rockstar Games w tym materiale zwraca również uwagę na to, do jak wielu problemów w zakresie poprawnej optymalizacji danej gry w wersji na pecety prowadzi fakt, że komputery, w przeciwieństwie do konsol do gier, charakteryzują się zróżnicowanymi konfiguracjami sprzętowymi. – Nie można też zapominać o tym, a jest to najważniejsza kwestia, że komputery mogą mieć różne podzespoły i twórcy muszą zoptymalizować grę z myślą o najróżniejszych konfiguracjach sprzętowych – zauważa Mike York.

GTA VI z premierą w 2025 roku

Gra GTA VI została oficjalnie zapowiedziana 5 grudnia tego roku, choć o tym, że szósta odsłona bestsellerowej serii Rockstar Games jest w planach studia i znajduje się w produkcji, wiedzieliśmy już tak naprawdę od blisko 10 lat, czyli wydania GTA V. Najbardziej oczekiwana gra wszech czasów ukaże się w 2025 roku (dzień i miesiąc premiery nie są jeszcze znane), w pierwszej kolejności w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

