Branża gier wideo w 2023 roku: zaskakująco dużo zwolnień

Redukcja etatów to zjawisko, do którego zdążyliśmy w naturalny przywyknąć w kontekście praktycznie każdej z większych czy też mniejszych branż. Istnieją jednak takie branże, które raczej przyzwyczaiły nas do tego, że częściej zatrudniają niż zwalniają. Do negatywnego odwrócenia tej tendencji doszło w 2023 roku m.in. w przypadku branży gier wideo.

Zwalniają małe i duże firmy

Okazuje się, że w kończącym się roku do sporej liczby zwolnień dochodziło zarówno w przypadku dużych studiów produkujących gry na masową skalę, jak i małych studiów deweloperskich, które są często określane mianem niezależnych.

Szacuje się, że w sumie w 2023 roku pracę straciło ok. 9 tysięcy pracowników związanych z branżą gier komputerowych. Najczęściej zwalniały firmy takie jak Unity, ByteDance, Embracer Group, Epic Games, Ubisoft (w tym przypadku znaczące redukcje etatów objął polski rynek), Blizzard Entertainment, Naughty Dog, Team17, Electronic Arts czy Striking Distance.

W 2023 roku zwalniał też CD Projekt Red

Z firm będących polskimi akcentami na liście najczęściej zwalniających w 2023 roku trzeba wymienić również CD Projekt Red, a więc producentów naszych czołowych gamingowowych towarów eksportowych, takich jak marki Wiedźmin czy Cyberpunk 2077.

Co jest powodem zwolnień w branży gier?

Jak szacują branżowi analitycy, gry komputerowe to gałąź przemysłu, w której do zauważalnej fali zwolnień zaczęło dochodzić dopiero w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wcześniej dominował raczej odwrotny trend.

