Świąteczne promocje na Steam. Kolejna gra do wzięcia za darmo

Z okazji zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia (to już za niecały tydzień!) wiele internetowych platform sprzedających gry wideo przygotowuje dla graczy mnóstwo promocji. O najciekawszych będziemy was informować.

Dla fanów elektronicznej rozrywki ten czas w roku to okres prawdziwych zakupowych żniw. O swoich wiernych klientach nie zapomniał oczywiście Steam od firmy Valve, przygotowując dla nich świąteczne oferty, i mam tu na myśli nie tylko obniżki cen, ale również takie całkowicie darmowe podarunki.

Również w polskim sklepie GoG można było ostatnio za darmo pobrać ciekawą grę, a mianowicie Lost Ruins, czyli tzw. metroidvanię, która imponuje przede wszystkim bardzo ładną oprawą graficzną w stylu pixel-art. A to wszystko to dopiero początek fali przecen cen gier, która przewinie się przez tę branżę w okresie świąteczno-noworocznym.

Świąteczne promocje na Steamie. Odbierz kolejną darmową grę

Tym razem ciekawą promocję z myślą o użytkownikach Steama przygotował sklep Fanatical, który w ramach darmowego prezentu oferuje graczom dostęp do Ultimate Zombie Defense, całkiem udanej sieciowej strzelanki z 2020 roku. Oczywiście, jak wskazuje na to nazwa, jest to gra z udziałem popularnych w pewnych kręgach żywych trupów.

By otrzymać darmowy klucz do pobrania Ultimate Zombie Defense ze Steam, wystarczy zapisać się do newslettera sklepu Fanatical. Prościej się nie da. W tym wypadku nie musicie rzucać wszystkiego, by zdążyć załapać się na promocję, bo potrwa ona do końca pierwszego dnia świąt, a więc do 25 grudnia.

Tanie gry na PlayStation, Xboksa i Switcha, czyli Sony, Microsoft i Nintendo też obniżają ceny

Świąteczne wyprzedaże już od jakiegoś czasu trwają również na cyfrowych platformach sprzedażowych Sony, Microsoftu i Nintendo, co stanowi świetną okazję do uzupełnienia biblioteki gier na konsole tych firm.

