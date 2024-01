Żabka wchodzi do świata Fortnite. Rywalizacja o „żappsy” na wirtualnej mapie Poznania

Sieć sklepów Żabka, w ramach autopromocji, postanowiła uruchomić akcję „Story Hunt: Poznań” , która sprowadza się do tego, że w popularnej grze Fortnie, w którą gra obecnie ok. 400 mln graczy z całego świata, pojawi się wirtualna mapa Poznania, na której będzie można „żappsy”, czyli punkty znane z programu lojalnościowego Żabki.

Żabka wkracza do Fortnite’a

Jak czytamy w przesłanej informacji prasowej, w ramach doświadczenia edukacyjnego „Story Hunt: Poznań” gracze spotkają się w grze Fortnite z postacią o nazwie Żabu i wystartują w wyścigu ulicami dookoła poznańskiego Starego Rynku, gdzie ich zadaniem będzie zdobycie jak największej liczby porozmieszczanych na mapie „żappsów”. Poznań został tu wybrany nie przez przypadek, bowiem właśnie w tym mieście ponad 25 lat temu powstała jedna z największych sieci sklepów typu convenience.

Wszystko to brzmi jak absolutnie szalony pomysł, ale najnowsza akcja promocyjna Żabki ma mieć przede wszystkim wymiar edukacyjny. Chodzi o to, by poprzez wyzwania w grze można było poznać istotne fragmenty dziejów naszego kraju i samej stolicy Wielkopolski. Gracze zapoznają się z historią pierwszego króla Polski, a także znanego regionalnego przysmaku – rogala świętomarcińskiego.

Mapa Poznania do gry Fortnite na potrzeby akcji promocyjnej Żabki została przygotowana przez Realtime Squad, czyli poznańskie studio specjalizujące się właśnie w tworzeniu tego typu zawartości do jednej z najpopularniejszych gier na świecie.

– Kreując świat wirtualnego Poznania, kierowaliśmy się wizją stworzenia miejsca pozwalającego oddać, w jaki sposób my widzimy i odbieramy historię oraz kulturę tego wyjątkowego miasta. Naszym celem było stworzenie angażującej, interaktywnej opowieści, mającej dostarczyć rozrywkę graczom, jednocześnie pozwalając im na głębsze poznanie historii Poznania – mówią przedstawiciele studia Realtime Squad.

