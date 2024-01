Game Pass w 2024 roku. Oto lista potwierdzonych gier na Xboksa i PC

Dywizja Microsoftu, odpowiedzialna za gry wideo, zaprezentowała listę gier, które w 2024 roku trafią do usług Xbox Game Pass oraz PC Game Pass. Zaprezentowana lista gier, które dołączą w tym roku do konsolowej i pecetowej wersji Game Passa, zawiera dokładnie 32 tytuły, w tym hity takie jak Senua's Saga: Hellblade 2, ARK 2, Persona 3 Reload, Cities: Skylines 2 czy wyczekiwany od wielu lat STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Trzeba mieć oczywiście na uwadze to, że całym 2024 roku w usłudze zadebiutuje z całą pewnością dużo więcej rozmaitych produkcji. Opublikowana właśnie lista zawiera bowiem wyłącznie te tytuły, których tegoroczny debiut w Game Passie został na ten moment oficjalnie potwierdzony. Nieoficjalnie w planach może być ich nawet kilka razy więcej, tyle że nie wszystkimi Microsoft chce chwalić się już w pierwszym miesiącu nowego roku.

W ramach ciekawostki dodam tylko, że na ten moment w usłudze Game Pass dostępnych jest dokładnie 527 unikalnych tytułów, z czego niektóre są dostępne wyłącznie na Xboksie, inne na pecetach z Windowsem, a jeszcze inne na obu tych platformach lub w chmurze Microsoftu.

Xbox Game Pass w 2024 roku. Oto lista potwierdzonych gier

Turnip Boy Robs A Bank Persona 3 Reload Open Roads Lightyear Frontier Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Manor Lords 33 Immortals Another Crab's Treasure ARK 2 Avowed Dungeons of Hinterberg Flintlock: The Siege of Dawn Little Kitty Big City Flock Magical Delicacy Microsoft Flight Simulator 2024 Pigeon Simulator Replaced Senua's Saga: Hellblade 2 STALKER 2: Heart of Chornobyl Still Wakes The Deep Towerborne Dead Static Drive Botany Manor Bounty Star Ara: History Untold Cities: Skylines 2 Commandos: Origins Galacticare Ghost Bike Harold Halibut Sopa

