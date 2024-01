Microsoft pokazał grę o Indianie Jonesie. W roli głównej Harrison Ford

Gracze już od bardzo dawna narzekali na to, że Microsoft nie rozpieszcza ich zbytnio jeśli chodzi o ekskluzywne tytuły tworzone z myślą o konsolach Xbox i pecetach z Windowsem. Do tej pory we wszystkich rankingach i plebiscytach związanych z tytułami na wyłączność niemalże zawsze zwyciężało Sony ze swoim PlayStation.

Microsoft co jakiś czas wyciąga co prawda jakiegoś asa z rękawa, tak jak w zeszłym roku zrobił to ze Starfieldem, ale ostatecznie okazuje się, że to produkcje Sony zdobywają najlepsze oceny w recenzjach i cieszą się największym uznaniem graczy. W tym roku Microsoft ponownie chce to zmienić, bo na wczorajszej konferencji Xbox Developer_Direct firma zaprezentowała swoje nowe gry na wyłączność. Indiana Jones i Wielki Krąg to jedna z nich.

Gra Indiana Jones i Wielki Krąg pokazana w akcji

Trzeba przyznać, że pod kątem wizualnym gra prezentuje się wyśmienicie. Od strony rozgrywki również zapowiada się jako rewelacyjna, filmowa przygoda w stylu serii Uncharted, tyle że z widokiem z pierwszej osoby. Jeśli otrzymamy tu przygodę co najmniej na poziomie znanym z kultowych filmów o Indianie Jonesie, to o jakość produkcji możemy być spokojni. Tym bardziej, że w tytułowego bohatera w grze ponownie wciela się znany z filmów Harrison Ford, a za jej produkcję odpowiada doświadczone studio Machine Games.