Wielki powrót legendy! Tekken 8 już w sprzedaży

Tekken to seria gier wideo o bardzo wyjątkowym rodowodzie. Jej początki sięgają połowy lat 90., kiedy to zadebiutowała na pierwszej konsoli PlayStation, oferując przy tym niespotykaną w tamtych czasach trójwymiarową grafikę. Trzecia odsłona serii, Tekken 3, do dziś pozostaje wyznacznikiem tego, jak powinno się projektować gry wideo w taki sposób, by dawały jak najwięcej frajdy graczom.

A może powinienem był napisać – pozostawała, bo na rynku pojawił się właśnie Tekken 8, bo najnowsza gra Bandai Namco Studios nie tylko stanowi bardzo udane nawiązanie do swoich najlepszych odsłon z dawnych lat, ale również z miejsca ustawia się pośród najlepszych gier wideo ostatnich lat. A jeśli chodzi o same bijatyki, to cóż – Mortal Kombat 1 oraz Street Fighter 6 zyskały właśnie bardzo mocnego konkurenta.

Premiera Tekken 8 na PS5, XBSX i PC

Tekken 8 jest dostępny zarówno na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series, jak i pecetach z Windowsem. Średnia ocen gry z recenzji na branżowych portalach z całego świata, zebrana w serwisie Metacritic, wynosi obecnie 90 na 100 punktów.

Podobnie oceniają ją zresztą sami gracze, bowiem w internecie trudno nie natknąć się na pozytywne opinie z ich strony. Słowem, Tekken 8 to bardzo udany powrót legendarnej serii bijatyk i wszyscy fani gatunku (ale nie tylko oni) powinni przekonać się na własnej skórze o tym, jak dobry jest ten tytuł.

„Tekken 8 ma wszystko, a nawet więcej, niż oczekiwałem. Na ten moment to w moich oczach najlepsza odsłona serii od czasu kultowej „piątki”. Nowa bijatyka Bandai Namco wygląda wspaniale, cechuje ją świetny, widowiskowy styl, a do tego wzbudza emocje oraz oferuje mnóstwo angażującej treści, w której można przepaść na setki godzin. Czuję, że to moja obsesja na kolejne lata. Gdy tylko biorę udział w walkach, świat zewnętrzny przestaje dla mnie istnieć. Dostaliśmy chyba pierwszą prawdziwie next-genową bijatykę z krwi i kości – Król Żelaznej Pięści powrócił w końcu w chwale i raczej prędko tronu nie odda”– napisał Sebastian Kasperek w recenzji na portalu GryOnline.pl.

