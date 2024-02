PS Plus na luty. Sony przygotowało ofertę dla graczy, którzy lubią wyzwania

Wszyscy posiadacze PlayStation, posiadający opłaconą subskrypcję PS Plus Essential (a także oczywiście Extra oraz Premium) powinni pamiętać, że styczniowa oferta – zawierająca gry: Plague Tale: Requiem, Nobody Saves the World oraz Evil West – będzie dostępna wyłącznie do 5 lutego. Następnego dnia zastąpi ją zestaw gier przygotowanych na luty, która stanowi swego rodzaju ukłon dla graczy lubiących nieco trudniejsze gry.

PS Plus Essential na luty 2024

Już 6 lutego, czyli w nadchodzący wtorek, abonenci usługi PS Plus Essential będą mogli pobrać w sumie trzy kolejne gry, z czego we wszystkie z nich będzie można zagrać na konsoli PlayStation 5, a dwa z trzech tytułów będą dostępne również na PlayStation 4. Oferta PS Plus na luty prezentuje się następująco:

Foamstars (PS5/PS4)

W dniu pojawienia się oferty PS Plus na luty Foamstars będzie miało swoją premierę na konsolach Sony. To multiplayerowa strzelanka od Square Enix, która jak żywo przypomina gry z serii Splatoon znane z Nintendo Switch. Gracze będą konkurować tu ze sobą w tym, komu pierwszemu, a w zasadzie to której z dwóch czteroosobowych drużyn, uda pokryć się kolorową pianką największy obszar planszy. Na temat jakości tej produkcji nic jeszcze nie wiemy – o tym, czy jest udana, przekonamy się 6 lutego.

Rollerdrome (PS5/PS4)

W tej grze twórcy w bardzo ciekawy sposób połączyli ze sobą jazdę na wrotkach z dynamicznym strzelaniem do coraz większej ilości pojawiających się na planszy celów. Rozgrywka jest dynamiczna, gracze mogą wykonywać złożone kombinacje powietrznych trików, przeplatane strzelaniem z różnego rodzaju broni. Rollerdrome to bardzo trudna gra, co w dzisiejszych czasach jest raczej rzadkością. Tak czy inaczej, zwinne palce na pewno się tu przydadzą.

Steelrising (PS5)

Ta gra została stworzona z myślą o PlayStation 5, dlatego osoby posiadające jedynie PS4 akurat w tym przypadku będą musiały obejść się smakiem. Steelrising to RPG akcji, w którym akcja rozgrywa się w alternatywnej wersji Paryża, w czasach rewolucji francuskiej. Gracz wciela się tu w robota (żeński automaton o imieniu Aegis) służącego arcyksiężniczce Marii Antoninie i bierze udział w misji odnalezienia konstruktora mechanicznej armii, która podlega rozkazom paranoicznego króla Ludwika XVI. Steelrising główny nacisk kładzie na eksplorację i walkę, która jest bardzo dynamiczna i utrzymana w stylu charakterystycznym dla gier typu soulslike, co oznacza, że jej poziom trudności stoi na dość wysokim poziomie.

Już 6 lutego wszystkie te trzy gry będą dostępne do pobrania dla abonentów usług PS Plus Essential, PS Plus Extra oraz PS Plus Premium. Oprócz tego, osoby subskrybujące wariant Premium będą mogły przez określony czas przetestować na PlayStation 5 grę Marvel’s Spider-Man 2 (naszą recenzję tego hitu od Sony przeczytacie tutaj).

