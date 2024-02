Diablo IV trafi do GamePassa! A gry tworzone przez Microsoft wyjdą poza Xboksa

Wygląda na to, że GamePass wreszcie zaczyna się rozkręcać po tym, jak jesienią ubiegłego roku Microsoft sfinalizował głośne (i warte 69 mld dol.) przejęcie Activision Blizzard. Koncern, znany m.in. z serii Call of Duty, posiada w swoim katalogu również inny bestseller, Diablo IV, które – jak zostało to właśnie oficjalnie przekazane – już wkrótce będzie dostępne dla wszystkich subskrybentów usługi GamePass, zarówno na konsolach Xbox Series, jak i komputerach z systemem Windows.

Diablo IV w GamePassie

28 marca 2024 roku – zaznaczcie tę datę w swoich kalendarzach, bo to właśnie tego dnia Diablo IV pojawi się w katalogu usługi GamePass. Wyczekiwana przez ponad dziesięć lat, nowa odsłona kultowej serii gier komputerowych o podboju piekła, zadebiutowała w czerwcu 2023 roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem recenzentów i mieszanym (wybaczcie eufemizm) odbiorem graczy.

Tak obiektywnie, Diablo IV to bardzo solidna gra komputerowa, ale z drugiej strony, niestety, nie jest pozbawiona rozwiązań, które mniej lub bardziej zasłużenie stały się obiektem krytyki ze strony sporej części fanów serii. Tak czy inaczej, jeden z największych hitów Activision Blizzard za półtora miesiąca zasili bibliotekę GamePassa, z czego już teraz mogą cieszyć się dziesiątki milionów subskrybentów tej usługi.

Xbox zostaje, ale…

Phil Spencer, czyli najważniejszy człowiek od gier w Microsofcie, przy okazji poinformował również o tym, że jego firma, wbrew ostatnim plotkom, wcale nie zamierza rezygnować z utrzymywania Xboksa jako rozrywkowej platformy sprzętowej, więc gracze mogą bez obaw budować swoje cyfrowe biblioteki gier.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się jednak o tym, że cztery gry, kojarzone dotąd tylko z Xboksem, trafią na konsole innych firm. Problem polega tylko na tym, że Phil Spencer nie zdradził, o jakie gry i jakie konsole chodzi. Póki co, mimo wszystko, pozostanie to wyłącznie w sferze tajemnic. Wiemy tylko, że nie będą to ani Starfield, ani nadchodzący Indiana Jones and the Great Circle.

Pozostaje nam czekać na dalszy rozwój wydarzeń w obozie Xboksa i GamePassa. Kolejna porcja informacji w tym temacie, jak co roku, zostanie ujawniona na konferencji Microsoftu planowanej na czerwiec.

