Tekken 8 to tak dobra gra, że doczekała się własnych zestawów puzzli

„Uwolnij moc rodu Mishima wraz z kubkiem z termoaktywną aplikacją. Pokaż charakter Kazuyi wraz z najnowszą czapką (przetarcia na daszku i dynamiczne naszycia pokażą historię zmagań w grze). Uwiecznij kolejne starcie Jina i Kazuyi, układając 1000 puzzli z najnowszej kolekcji”– w taki sposób Good Loot zachęca do zainteresowania się gadżetami inspirowanymi grą Tekken 8, ale prawda jest taka, że jej największych fanów nie trzeba chyba do tego specjalnie namawiać.

Puzzle dla fanów kultowych gier

Skoro już o puzzlach mowa, to warto wspomnieć, że w tym miesiącu firma Good Loot znacznie poszerzy swoją ofertę puzzli inspirowanych nie tylko ósmą częścią Tekkena, ale również innymi kultowymi seriami gier komputerowych.

Fani studia Blizzard już teraz mogą sięgnąć po aż trzy nowe rodzaje puzzli, które są inspirowane jednymi z najpopularniejszych gier w historii branży elektronicznej rozrywki. To zestawy o nazwach: Diablo IV Horadrim Puzzles 1000, Diablo IV Lilith Composition Puzzles 1000 oraz World of Warcraft Cataclysm Classic Puzzles 1000.

Miłośników polskich gier o Wiedźminie z całą pewnością ucieszy natomiast niezwykle barwny zestaw The Witcher Northern Realms Puzzles 500. Z kolei wielbiciele innego legendarnego reprezentanta gatunku RPG – The Elder Scrolls V – mogą nabyć i ułożyć zestaw o nazwie The Elder Scrolls V – Skyrim Puzzles 100.

Wszystkie wzory puzzli i rodzaje gadżetów Good Loot można znaleźć na oficjalnej stronie producenta – pod tym linkiem.

Tekken 8 doceniony przez redakcję „Wprost”

Pod koniec stycznia tego roku, po wielu latach oczekiwania, Tekken 8 pojawił się wreszcie na rynku, w wersjach na komputery PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series. Gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i samych graczy. Doceniła ją także redakcja „Wprost”.

„Oto wreszcie otrzymaliśmy bijatykę nowej generacji, która wygląda świetnie i w której każdy, bez względu na poziom umiejętności, może się po prostu bardzo dobrze bawić” – napisaliśmy w podsumowaniu naszej recenzji Tekkena 8, w której przyznaliśmy mu ocenę 9/10.

