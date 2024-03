Frostpunk 2 ma datę premiery. Na tę polską grę czeka cały świat

Frostpunk 2 to bezpośrednia kontynuacja jednej z najlepszych gier strategicznych ostatnich lat, wydanych na komputery PC i Mac, a także konsole PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja polskiego 11 bit studios to w tej chwili jedna z najbardziej oczekiwanych gier komputerowych. Podczas wydarzenia Xbox Partner Preview ujawniona została jej data premiery, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że w kontynuację kultowego już w pewnych kręgach Frostpunka zagramy w połowie lata tego roku.

Data premiery gry Frostpunk 2

Frostpunk 2 zadebiutuje dokładnie 25 lipca 2024 roku, w pierwszej kolejności wyłącznie w wersji na komputery osobiste. Posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X również otrzymają swoją wersję, ale jej premiera odbędzie się nieco później (nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie).

Cena gry została ustalona na poziomie 159 zł (za wersję podstawową). Już teraz wiadomo natomiast, że Frostpunk 2 od pierwszego dnia będzie dostępny również w ramach abonamentu GamePass.

Mroźny Nowy Londyn 30 lat później

We Frostpunk 2 jeszcze raz wcielimy się w zarządcę miasta w świecie skutym lodem, a akcja kontynuacji rozgrywać będzie się trzydzieści lat po wydarzeniach z pierwowzoru. Ponownie trafimy tu do mroźnego Nowego Londynu, jednego z ostatnich bastionów ludzkości, by budować infrastrukturę, gromadzić zasoby, walczyć z wrogami i postarać się po prostu przetrwać w tych wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach.

Nadzieje i oczekiwania graczy związane z grą Frostpunk 2 nie bez przyczyny są tak wysokie. Wystarczy wspomnieć, że na platformie Metacritic, wyliczającej średnią ze wszystkich ocen wystawionych danej grze przez największe portale branżowe oraz samych graczy, pierwszy Frostpunk z 2018 roku zdobył 84 punktów na 100 możliwych, a średnia z ocen wystawionych mu przez ponad tysiąc graczy wynosi aktualnie 8,4. To bardzo dobry wynik, plasujący grę polskich twórców z 11 bit studios wśród najlepiej ocenianych gier ostatnich lat.

