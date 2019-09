Nagranie z 1994 roku hitem internetu. „Czym w ogóle jest internet”?

Tego dnia, w jednym z najdłużej nadawanych w Stanach Zjednoczonych programów, w studiu pojawili się Bryant Gumbel, Elizabeth Vargas i Katie Couric. W pewnym momencie ich dyskusja zeszła na sposób wymowy symbolu „@” pojawiającego się w adresach mailowych. Gumbel stwierdził, że w jednym z adresów stacji NBC brzmi on po prostu „głupio”. W tłumaczeniu wychodzi: „przemoc w NBC”. Później zadał pytanie, które na stałe zapisało się w historii amerykańskiego internetu.

„Czym w ogóle jest internet?” – spytał Gumbel. – To gigantyczna sieć komputerów, która staje się teraz naprawdę ogromna – próbowała odpowiedzieć jedna z prowadzących. – Co masz na myśli? Piszesz do niej, jak w mailu? – dopytywał Bryant Gumbel. Cała trójka postanowiła spytać o to kogoś ze studia. W końcu o dłuższe wyjaśnienie pokusił się męski głos zza kamery.

Dziś, kiedy internet jest dla wielu dobrem równie podstawowym jak dostęp do wody, nagranie z „Today” nie tylko bawi, ale też obrazuje skalę postępu. Z jakich podobnych zjawisk będziemy śmiać się za kolejne 25 lat? Trudno to sobie dzisiaj nawet wyobrazić.

