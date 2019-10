Ktoś pisze do ciebie z taką sprawą na Facebooku? Policja ostrzega

„Kiedy ktoś pisze przez internetowy komunikator, że potrzebuje szybkiej pomocy finansowej i prosi o podanie kodu do płatności mobilnych (BLIK), należy zachować szczególną ostrożność” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komendy Głównej Policji. Chodzi o internetowe próby wyłudzenia, których – mimo kolejnych ostrzeżeń – nie brakuje.

Jak informuje policja, przestępcy za pomocą kont w popularnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, usiłują przekonać ofiary do przekazania im pieniędzy. Uwiarygadniają się, kradnąc tożsamość rzeczywistych osób i w ten sposób usiłują naciągnąć ich znajomych. Później następuje prośba o wypłacenie pieniędzy za pomocą polskiego systemu płatności mobilnych BLIK, najczęściej podparta informacją o jakimś nagłym problemie, wymagającym gotówki do jego rozwiązania.

Ofiara musi podać specjalny kod i potwierdzić operację w swojej aplikacji bankowości mobilnej. W ten sposób – chcąc pomóc – dobrowolnie przesyła przestępcy pieniądze.

Policja przestrzega, by zawsze ostrożnie podchodzić do podobnych apeli o pomoc i dodatkowo je weryfikować – najlepiej przez telefon do osoby, z której konta otrzymujemy wiadomości. KGP apeluje też, by stosować dwuetapowe uwierzytelnianie kont w mediach społecznościowych, polegające na dodatkowym potwierdzeniu SMS przy logowaniu z innego urządzenia. Funkcjonariusze przypominają, że zawsze należy sprawdzać dane transakcji przed jej zaakceptowaniem w systemie płatności mobilnej. Dbać należy także o bezpieczeństwo swojego telefonu i danych, które w nim zostawiamy.

