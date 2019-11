Wyciekły dane milionów użytkowników popularnych stron z „Camgirls”

Sieć popularnych stron, na których prowadzone były transmisje tak zwanych „Camgirls”, czyli modelek, które dzięki kamerom internetowym prowadziły transmisje o charakterze pornograficznym, upadła. Do katalońskiej formy należały takie strony jak: amateur.tv, webcampornoxxx.net, czy placercams.com. Jak podaje portal techcrunch.com, bazy danych stron przestały być chronione i dostęp do nich mógł uzyskać każdy.

Miliony użytkowników

W związku z otwarciem baz danych, do sieci wyciekły informacje o milionach użytkowników stron, a także o modelkach, które prowadziły na nich transmisje. Informacje to między innymi zapisy rozmów, które prowadzone były na czatach, które datowane są na kilka miesięcy wstecz. W ujawnionych danych znalazły się także loginy i hasła użytkowników oraz adresy IP, z których się logowali. Dostępne są także informacje o tym, jakie transmisje oglądali dani użytkownicy, co jak twierdzi portal, może zawierać bardzo osobiste dane o preferencjach seksualnych czy orientacji. Jak wynika z informacji, bazy danych zostały już ponownie zaszyfrowane.

Co więcej, jak wynika ze śledztwa internautów, warunki użytkowania stron nie informowały użytkowników o tym, że ich aktywności będą tak dogłębnie obserwowane i archiwizowane.

