Nie wiesz, co znaczy hasło „ok boomer”? To znak, że jesteś „boomerem”

Poruszając się w obrębie polskiego internetu mogłeś jeszcze nie słyszeć tego zwrotu, jednak w Stanach Zjednoczonych hasło „ok boomer” jest zdecydowanie królem listopada. I wszyscy tam mają go już serdecznie dosyć. To odpowiedź ostateczna, kończąca każdą dyskusję, zamykająca usta oponentom. Dość obraźliwa i wykluczająca, a przy tym jednak całkiem zabawna.

Wbrew pierwszej intuicji skierowana jest nie tylko do pokolenia baby boomers, czyli osób urodzonych mniej więcej na przestrzeni dwóch dekad po zakończeniu drugiej wojny światowej. Jej ofiarą może paść każdy, kto wykaże się skostniałą mentalnością, brakiem rozeznania w dzisiejszym świecie czy po prostu brakiem zastanowienia podczas dyskusji. I choć głównie hasło „ok boomer” ma zamykać usta starszym osobom, które z racji wieku uważają się za mądrzejsze, to używać go może każdy w stosunku do każdego. Najłatwiej uzmysłowić to sobie, podstawiając pod „boomer” polskiego „dzbana”. Zbyt duże uproszczenie, za mało zniuansowane wyjaśnienie? Ok boomer, ok dzbanie.

Najłatwiej fenomen „ok boomer” uzmysłowić sobie przy pomocy memów. W naszej galerii zebraliśmy kilkadziesiąt przykładów, które idealnie oddają sens tej obelgi, dorzucając kontekst międzypokoleniowej wojny. „Ok boomer” to należyta zapłata milenialsów za setki obrażających ich artykułów. To odpowiedź na krytykę ukochanego przez nich awokado, latte ze Starbucksa i luźnego podejścia do rynku pracy. To próba finalnego ośmieszenia postawy „kiedyś to były czasy, teraz wszystko zeszło na psy”. Wydaje się też, że to próba całkiem udana.

(za pierwszy komentarz „ok boomer” pod tym tekstem będzie nagroda – dużo miłości ze strony redakcji <3)

