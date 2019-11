Facebook chce zbierać informacje o swoich użytkownikach. W zamian zrobi przelew

Facebook Viewpoints to najnowszy projekt firmy Marka Zuckerberga. Pozwoli on zarobić użytkownikom na wypełnianiu ankiet, czy braniu udziału w badaniach. Nowa aplikacja będzie narzędziem badania rynku i sprawdzania preferencji konsumenckiej. Dane zebrane przez Facebooka mają służyć firmie do ulepszania swoich aplikacji (jest właścicielem Facebooka, Instagrama, WhatsAppa).

Wymieniaj punkty na pieniądze

Każda z ankiet i badań będzie oznaczona pulą punktów, która po wypełnieniu trafi na konto użytkownika. Następnie punkty będzie można wymieniać na pieniądze, które trafią na specjalne konto PayPal. „Viewpoint to aplikacja, która pomoże nam kształtować przyszłość” – słyszymy w spocie reklamującym aplikację.

Pierwsza ankieta, która pojawi się w aplikacji, ma zebrać pomysły dotyczące sposobów ograniczenia negatywnego wpływy mediów społecznościowych. Za jej wypełnienie użytkownicy dostaną 1000 punktów, czyli równowartość 5 dolarów (niecałe 20 zł).

Prywatność

Facebook nauczony poprzednimi doświadczeniami dotyczącymi przekazywania danych, w tym aferą Cambridge Analytica, twierdzi, że dane będą dobrze chronione. Przy rejestracji użytkownicy zostaną zapytani o adres e-mail, kraj zamieszkania, datę urodzin, imię oraz płeć. Aby dołączyć do niektórych badań, niezbędne będzie także udostępnienie swojej lokalizacji. Firma zapewnia, że przed rozpoczęciem każdej ankiety użytkownik dowie się, w jaki sposób informacje zostaną użyte.

Informacje nie będą przekazywane firmom trzecim. To jeden z głównych punktów regulaminu nowej aplikacji. W każdym momencie będzie można także zakończyć swoje uczestnictwo w programie.