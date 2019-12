Piosenkarka poprosiła internautów, by przerobili jej zdjęcie. To się musiało tak skończyć

„Czy mógłby ktoś wyretuszować to zdjęcie w taki sposób, aby torebka była wielka, a ja mała? Chciałabym coś zobaczyć” – napisała Lizzo na Twitterze. Piosenkarka do postu dołączyła zdjęcie, które miało stać się podstawą do przeróbek internautów. Lizzo pozuje na nim w falbaniastej, krótkiej sukience w brzoskwiniowym kolorze z odkrytym jednym ramieniem. Artystka stylizację uzupełniła gadżetem, który swoją wielkością prędzej przypomina brelok niż damską torebkę.

Internauci nie pozostawili prośby Lizzo bez odzewu. Post uzyskał ponad 50 tys. reakcji, a około 3 tys. użytkowników mediów społecznościowych podało go dalej. Wielu internautów wzbiło się na szczyty kreatywności, puściło wodze fantazji i przerobiło zdjęcie piosenkarki. I chociaż spełniają one kryteria wskazane przez artystkę, to ona sama mogła oczekiwać czegoś innego. Piosenkarka ma jednak poczucie humoru i na swoim oficjalnym profilu udostępniła najśmieszniejsze jej zdaniem przeróbki. Zobaczcie sami!

