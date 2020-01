Maski opadły. Facebook ujawnił, kto edytował profile znanych osób i fanpage

Oczywiście żartujemy – żeby wpaść na wspomniany wyżej trop, nie trzeba wcale być Sherlockiem Holmesem. Ale żeby w profil premiera Morawieckiego ingerował dyrektor PKO BP Mariusz Chłopik, a w profil Zbigniewa Ziobry i Ministerstwa Sprawiedliwości kontrowersyjny radny PiS Dariusz Matecki – na to byśmy nie wpadli.

Przez lukę w portalu Zuckerberga odkryto także, że wpisy na profilu Beaty Szydło edytuje Paweł Rybicki, były dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie”, a obecnie dyrektor jej sekretariatu. Afera z pewnością zadowoli też fanów teorii spiskowych. Konto Hillary Clinton edytowała osoba o nicku Jerry McReptile, a profil Władysława Kosiniaka-Kamysza ktoś, kogo dane zapisane są w języku hebrajskim.

Oczywiście ujawnione dane dotyczą nie tylko polityków. Prowadzi to do wielu zabawnych sytuacji. Cała sprawa to niemal na pewno błąd pracowników Facebooka, ponieważ możliwość sprawdzania edycji wpisów (która pozwalała ujawniać osoby prowadzące dany profil) szybko została wyłączona. Jaka szkoda, że awaria nie potrwała trochę dłużej. Nie możemy się doczekać, aż coś podobnego zdarzy się na Twitterze.

