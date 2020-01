Prezes przejął firmowe konto i oskarża Trumpa o śmierć Kanadyjczyków. „Narcyz z Waszyngtonu”

„Jestem bardzo zły i upływ czasu tego nie zmienia” – napisał na Twitterze Michael McCain, prezes kanadyjskiej firmy Maple Leaf Foods. W serii wpisów na zweryfikowanym, firmowym koncie, prezes wyraził swój żal i oskarżył amerykańską administrację o winę za zestrzelenie Boeinga ukraińskich linii lotniczych UIA.

Prezes firmy, która zajmuje się produkcją opakowań, zdradził również, że na pokładzie zestrzelonej maszyny, w momencie katastrofy, poza 61 innymi obywatelami Kanady, byli żona i jedenastoletni syn jednego z pracowników firmy. „Narcyz z Waszyngtonu niszczy światowy pokój i destabilizuje region” – napisał w jednym z serii tweetów. To oczywiste nawiązanie do prezydenta Donalda Trumpa, którego przedsiębiorca oskarża o winę w zestrzeleniu ukraińskiego samolotu.

Mimo że konto firmy jest stosunkowo niewielkie (obserwuje je tylko 2400 osób), to tweety prezesa są bardzo popularne. Jeden z nich zebrał już ponad 30 tys. polubień i został podany dalej przez 10 tys. osób.

Katastrofa samolotu

Do katastrofy samolotu należącego do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines doszło zaledwie kilka minut po starcie. Z danych portalu Flightradar24 wynika, że zniknął z radarów po 4 minutach od startu. Rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh przekazał, że maszyna spadła na ziemię pomiędzy miejscowościami Szahriar i Parand. Do katastrofy samolotu doszło 8 stycznia.

Ukraińskie linie lotnicze poinformowały, że na pokładzie Boeinga było 176 osób – 167 pasażerów oraz 9 członków załogi. Nikogo nie udało się uratować. Wśród ofiar jest 82 obywateli Iranu, 63 obywateli Kanady, 11 obywateli Ukrainy (2 pasażerów oraz załoga), 10 obywateli Szwecji, 4 obywateli Afganistanu, 3 obywateli Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.