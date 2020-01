Pornografia tylko za pozwoleniem państwa? Minister cyfryzacji chce wydawać „klucze dostępu”

Pomysł rządu opiera się na założeniu, że to dostawcy pornografii powinni mieć obowiązek wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku użytkownika internetu. Zdaniem ministra Zagórskiego da się to zrobić „na kilku poziomach”.

– Można to robić na przykład na poziomie przeglądarki, czyli można się dogadać z dostawcami przeglądarek – jest ich raptem kilku – żeby „z defaultu” (już w ustawieniach początkowych – red.), mówiąc nieładnie, dostęp do niektórych treści był zablokowany, i żeby można by to było odblokowywać specjalnym kluczem, który będziemy generować i udostępnimy – mówił.

– Szukamy takiego rozwiązania, żeby było ono efektywne. Jest to możliwe. To nie jest zupełnie niemożliwe – przekonywał minister. Na pytanie prowadzącego, czy jest jakiś kraj, w którym podobna rzecz już się udała, Marek Zagórski również miał odpowiedź. – Tak nie zrobiono tego jeszcze kompleksowo nigdzie. W Wielkiej Brytanii jest rozwiązanie, które blokuje dostęp do treści – mówił.

Czytaj także:

Co Polacy oglądają na Pornhubie? Kogo oglądają kobiety i społeczność LGBT? Wiemy o wiele więcej