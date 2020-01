Do 4 zł za ankietę. Google pozwoli dorobić także w Polsce

Wypełnij ankietę, powiedź, co lubisz, a co Ci się nie podoba, a my Ci zapłacimy. Taką taktykę przyjmują ostatnio największe firmy operujące w internecie. Pod koniec listopada 2019 roku z usługą Viewpoints wystartował Facebook, teraz dołącza do niego Google.

Do 4 zł za ankietę

Zainteresowani użytkownicy telefonów z systemem Android, będą mogli pobrać specjalną aplikację ze sklepu Google Play. To w niej pojawiać się będą ankiety, które wycenione zostaną ze względu na ich objętość. Maksymalnie, za wypełnienie jednego cyfrowego formularza, będzie można zarobić 4 zł. Firma zakłada, że w aplikacji pojawiać się będzie średnio jedna ankieta w tygodniu. W wersji bardzo optymistycznej miesięcznie da to tylko 16 zł zarobku. Są jeszcze dwa minusy. Pierwszy to fakt, że zebrane kwoty będzie można wykorzystać wyłącznie na zakupy w sklepie Google Play. Drugi to fakt, że niewykorzystane środki będą kasowane po upływie roku.

Sprzedaż z zachowaniem prywatności

Firma zapowiedziała także, że ankiety nie będą wpływały na późniejsze dopasowywanie reklam do danego użytkownika. Google ma zamiar agregować dane i sprzedawać je firmom zewnętrznym. Nie ma jednak obawy, że informacje o pojedynczych użytkownikach dostaną się w niepowołane ręce. Google zaznacza, że dane zostaną przygotowane w specjalnych paczkach i anonimowo sprzedane do zainteresowanych firm.