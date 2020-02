Tomasz Machała zwolniony z Wirtualnej Polski

Jest finał głośnej afery w Wirtualnej Polsce. Tomasz Machała został zwolniony ze stanowiska redaktora naczelnego. Stracił także pozycję wiceprezesa spółki WP Media. Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, Machała zachowa jednak posadę prezesa spółki zarządzającej WP Pilot. Dotychczasowym redaktor naczelny od ujawnienia afery przez OKO.press, przebywał na urlopie. Zarząd przyjął także dymisję dyrektorki działu HR i wiceprezes WP Holding Iwony Wencel.

„We wrześniu 2019 roku odbyło się spotkanie z udziałem redaktora naczelnego Tomasza Machały i 12 innych osób z redakcji WP. 9 z 10 osób, które zgodziły się na spotkanie z Zespołem, jasno powiedziało, że spotkanie to miało na celu zachęcenie, a nie zniechęcenie do poszukiwania i publikowania krytycznych dla m.in. Ministra Sprawiedliwości materiałów. 1 z 10 osób nie określiła jednoznacznie, jak odebrała to spotkanie. Wyjaśnienia uczestników spotkania wskazują, że w jego trakcie Tomasz Machała stwierdził, że oczekuje na publikacje dziennikarzy WP dotyczące ważnych i istotnych spraw, takich jak tzw. „afera Piebiaka” i zapewnił, że takie publikacje będą ukazywały się w portalu Wirtualna Polska, niezależnie od tego, kogo dotyczą” – czytamy w komunikacie wydanym przez Wirtualną Polskę.

Jak wynika z dochodzenia, które przeprowadzono wewnątrz firmy, głośne słowa „Nie będę demolował interesów z Ministerstwem Sprawiedliwości, dlatego, że wisi na tym twoja pensja, twoja pensja i jeszcze pensje 25 innych osób” , miały paść w kontekście publikacji błahych informacji. Redaktor naczelny Tomasz Machała oświadczył, że żałuje tego rodzaju wypowiedzi i przyznaje, że takie słowa nigdy nie powinny paść.

Ingerencja działu sprzedaży

We wnioskach z dochodzenia przeprowadzonego w WP napisano także, że redakcja odczuwała naciski ze strony działu sprzedaży. „W Spółce panował mit ‚dużych wydatków’ spółek Skarbu Państwa, podsycany niektórymi nierozważnymi wypowiedziami menedżerów, niejasnymi powodami ingerencji w treści przez przełożonych i wydawców, presją przedstawicieli działu sprzedaży i plotkami ‚korytarzowymi’”

Poszukiwania naczelnego

Spółka poinformowała, że rozpoczyna poszukiwania nowego redaktora naczelnego. Do tego czasu, obowiązki Tomasz Machały przejmie Katarzyna Szpor. „W imieniu Zarządu pracę redakcji WP nadzorował będzie Tomasz Siemieniec, były wieloletni redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Będzie wspierał p.o. redaktora naczelnego, kontynuował przewodzenie pracom zespołu, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie nowych standardów współpracy pomiędzy redakcją, a sprzedażą oraz wesprze Zarząd w poszukiwaniu nowego redaktora naczelnego” – podano w komunikacie.

